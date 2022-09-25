"المصري الخليجي" للعربية: نتوقع نموا 20% في 2022 والتوزيعات النقدية ستعود

نتوقع تحقيق البنك نموا يصل الى 20 % بنهاية العام الحالي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، نضال عصر، إن المستثمرين الخليجيين ضخوا استثمارات لدعم البنك بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار

مادة اعلانية

وأضاف عصر في مقابلة مع "العربية"، أن البنك نجح في الوصول برأس المال إلى 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن البنك يتوقع تحقيق نمو يصل إلى 20% بنهاية العام الحالي.

وكشف أن هناك خطة للعودة للتوزيعات النقدية هذا العام أو العام القادم.

وأشار إلى أن 40% من رأس مال البنك مملوك لمستثمرين من السعودية والكويت.

وتابع: "حصلنا على تمويل يصل الى 30 مليون يورو من مؤسسات دولية".

وذكر أن مصر تمر بظروف صعبة كجزء من العالم، مضيفاً "نضع أولويات في منح الاعتمادات المستندية وفقا لمصادر الدولار المتوفرة لدينا".

وأفاد عصر بأن سعر الصرف لا يمثل عائقا أمام المستثمرين في ظل النمو الكبير الذي يتم تحقيقه في مصر.