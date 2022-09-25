كأس العالم في قطر.. الأغلى على الإطلاق!

قد تكون كأس العام التي ستقام في قطر بعد أقل من شهرين، البطولة الأغلى في تاريخ كرة القدم، إذا ما تم جمع التكاليف الإجمالية، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط تكلفة بناء الملاعب الجديدة وتجديد الملاعب الموجودة، ولكن أيضاً كل الأموال التي يتم إنفاقها على البنية التحتية.

وأوضحت البيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت"، أن كأس العالم لهذا العام في قطر هي الأغلى على الإطلاق، وبفارق صارخ، إذ ستبلغ التكلفة الإجمالية للبطولة الفلكية حوالي 220 مليار دولار، وهو ما يتجاوز جميع التكاليف التاريخية للبطولة تقريباً.

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وعلى النقيض من ذلك، تبدو تكاليف كأس العالم 2006 في ألمانيا، على سبيل المثال، ضئيلة للغاية عند 4.3 مليار دولار.

ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التكاليف المرتبطة بالملاعب الجديدة في قطر والتي هي فقط في حدود 6.5 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار. وعلى الرغم من أنها تعد زيادة كبيرة على مبلغ 4 مليارات دولار أميركي الخاص ببطولة كأس العالم في ألمانيا لعام 2006، فإن الجزء الأكبر من الإنفاق مرتبط بتكاليف البنية التحتية التي تعد جزءاً من استراتيجية قطر 2030 الأوسع. وتشمل هذه بناء مركز ابتكار به فنادق وشبكة مترو متطورة وملاعب ومطارات.