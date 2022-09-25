مجلس الأعمال السعودي الألماني: اهتمام ألماني بفرص الصناعة والطاقة المتجددة بالمملكة

قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الألماني، ضاري العطيشان، إن العلاقات مع ألمانيا مهمة، لأنها الدولة الرائدة اقتصادياً في أوروبا، ولذلك وضع المجلس خلال دورته الحالية استراتيجية للاستفادة البينية في التجارة بين البلدين تتواءم مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف ضاري العطيشان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن الاستراتيجية تستهدف قطاعات تتميز بها ألمانيا، والفرص الواعدة في السعودية بقطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والقطاع التقني والخدمات الطبية وتصنيع المعدات والأدوات والتدريب المهني.

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وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي الألماني لديه خطط طموحة لتوطين المهن ورفع نطاق السعودة لا سيما أن ألمانيا لديها تقدم في هذا المجال، ولذلك أرسل المجلس لشركات ألمانية متخصصة في التدريب المهني لعمل شراكات أو استثمار مهني في السعودية، التي تعتبرها الشركات الألمانية منطقة واعدة في جميع التخصصات والتدريب المهني أحدها.

وقال ضاري العطيشان، إن الاستراتيجية تستهدف إطلاق فعاليات يكون لها النسبة الأكبر في التوطين مع العمل على رفع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأن سوق ألمانيا سوق ناضج والشركات الألمانية لديها رغبة في الاستثمار في السعودية.

وأضاف أن القطاعات السعودية الجاذبة للمستثمرين الألمان هي الطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والمجال الطبي، وأيضاً يوجد اهتمام من شركات السياحة الألمانية بالتراث والثقافة السعودية، ويستهدف المجلس إطلاق برامج سياحية خاصة بالسياح الألماني.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد التقى المستشارَ الألماني أولاف شولتز في قصر السلام بجدة أمس في مستهل زيارة خليجية تستمر يومين تشمل الإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة.

وعقب لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المملكة طويلة الأمد ومن المهم تعزيزها.

وتسعى وزارةُ الاستثمار السعودية إلى إتاحة فرص الاستثمار أمام الشركات الألمانية الراغبة بالدخول للسوق السعودي وذلك في عدة قطاعات.