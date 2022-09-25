لجنة البيع على الخارطة للعربية: زيادة مساحات البناء للمشاريع الصغيرة

قال الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر مشروعات مدن متميزة، إن المشاركة في المعرض تأتي لترجمة الأرقام المحققة في السنوات الماضية منذ تدشين وتشريع مجلس الوزراء لنظام البيع على الخارطة في عام 1437هـ، بهدف تنظيم سوق التطوير العقاري لجميع الوحدات التي ستباع تحت الإنشاء.

وأضاف نايف الشريف، أنه منذ تدشين النظام حتى اليوم طرحت 208 آلاف وحدة ساهمت في زيادة المعروض بعد اعتماد 350 رخصة بيع على الخارطة وبإجمالي مسطحات أراضي أكثر من 148 مليون متر مربع.

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قال الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة، إنه تم تطوير نظام المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أطلق في 2019 ولاقى إقبالاً كبيراً من المطورين بنسبة نمو تجاوزت 400% وذلك بزيادة مساحات البناء لتلك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 5 آلاف متر مربع و10 آلاف متر مربع على التوالي، إلى 10 آلاف متر مربع و25 ألف متر مربع على التوالي، كحد أعلى للمشروع.

وكشف نايف الشريف، عن السماح بمنح المطور العقاري أكثر من ترخيص في نفس الفترة ونفس المنطقة.