وسط أزمة طاقة.. المفوضية الأوروبية تخفف مطالبات خفض استهلاك الكهرباء

أفادت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، نقلاً عن مسودة وثيقة الاتحاد الأوروبي لخطة احتواء أزمة الطاقة بأن الاتحاد سيمنح الدول الأعضاء مجالاً لخفض استهلاك الكهرباء أقل مما هو مقترح حالياً.

يأتي ذلك، فيما كشفت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق أن المفوضية الأوروبية تهدف إلى نشر وثيقة يوم 28 سبتمبر توضح بالتفصيل الخطوات المستقبلية التي يمكن أن يتخذها التكتل لتخفيف الأزمة.

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وينص الاقتراح قيد النظر على أن كل دولة يجب أن تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 5% في الساعة خلال ساعات ذروة الأسعار، وبما يمثل 10% على الأقل من جميع الساعات خلال الفترة من 1 ديسمبر 2022 وحتى 31 مارس 2023، حسبما نقلت "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الصحيفة الإيطالية إن التحديث الحالي للمسودة ينص على أن الدول قد تقرر تحديد هدف لنسبة مختلفة من ساعات الذروة، طالما تمت تغطية 7% على الأقل من ساعات الذروة.

ومع ترنح المستهلكين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة من فواتير الطاقة القياسية بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي، تدفع الحكومات المفوضية لإيجاد حلول على مستوى المنطقة ككل للتخفيف من الأزمة.