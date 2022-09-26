.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس "أجدان" للعربية: نمو متزايد للطلب على الوحدات السكنية شمال الرياض

  • الخط
خاص

رئيس "أجدان" للعربية: نمو متزايد للطلب على الوحدات السكنية شمال الرياض

إنشاء صندوق تطوير عقاري بقيمة 3.5 مليار ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت شركة أجدان للتطوير العقاري، اتفاقية مع شركة العربي المالية لإنشاء صندوق تطوير عقاري بقيمة تتجاوز 3.5 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أجدان، محمد العتيبي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الاتفاقية الجديدة تهدف لتطوير نحو مليون متر مربع في شمال مدينة الرياض، والتي تشهد نموا متزايدا على الطلب فيما يخص الوحدات السكنية.

وأضاف العتيبي، أن المشروع الجديد يتضمن إنشاء نحو 2200 وحدة سكنية بالإضافة إلى تطوير بعض الأراضي التجارية ضمن المشروع.

وزير الطاقة السعودي: بناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية طاقة اقتصاد السعودية وزير الطاقة السعودي: بناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية

وكشف العتيبي أن تقديرات الطلب على الوحدات السكنية في المملكة يقدر بنحو 80 ألف وحدة سنوياً، فيما يقدر حجم الوحدات المقرر طرحها 300 ألف وحدة خلال الفترة المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف
اكتشف المزيد