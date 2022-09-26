رئيس "أجدان" للعربية: نمو متزايد للطلب على الوحدات السكنية شمال الرياض

وقعت شركة أجدان للتطوير العقاري، اتفاقية مع شركة العربي المالية لإنشاء صندوق تطوير عقاري بقيمة تتجاوز 3.5 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أجدان، محمد العتيبي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الاتفاقية الجديدة تهدف لتطوير نحو مليون متر مربع في شمال مدينة الرياض، والتي تشهد نموا متزايدا على الطلب فيما يخص الوحدات السكنية.

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وأضاف العتيبي، أن المشروع الجديد يتضمن إنشاء نحو 2200 وحدة سكنية بالإضافة إلى تطوير بعض الأراضي التجارية ضمن المشروع.

وكشف العتيبي أن تقديرات الطلب على الوحدات السكنية في المملكة يقدر بنحو 80 ألف وحدة سنوياً، فيما يقدر حجم الوحدات المقرر طرحها 300 ألف وحدة خلال الفترة المقبلة.