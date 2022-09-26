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بسبب بيانات الأطفال.. بريطانيا قد تغرم تيك توك 27 مليون جنيه إسترليني

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تعبيرية (شترستوك) ، تيك توك ، أطفال
استخدام الأطفال لـ "تيك توك" (تعبيرية)
تيك توك

بسبب بيانات الأطفال.. بريطانيا قد تغرم تيك توك 27 مليون جنيه إسترليني

الشركة تعهدت بالرد في الوقت المناسب

دبي - العربية.نت

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تواجه منصة تيك توك غرامة محتملة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني (28.9 مليون دولار)، بعد أن وجدت هيئة مراقبة الخصوصية في المملكة المتحدة ICO بشكل مبدئي، أن الشركة ربما انتهكت قواعد حماية البيانات من خلال الإخفاق في حماية بيانات الأطفال بشكل كافٍ.

وقال مكتب مفوض المعلومات اليوم الاثنين، إنه أبلغ تيك توك بإشعار نوايا، ووضع خططه لغرامة محتملة ونتائجها، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".

من جانبه، قال متحدث باسم تيك توك: "بينما نحترم دور ICO في حماية الخصوصية في المملكة المتحدة، فإننا نختلف مع الآراء الأولية التي تم التعبير عنها ونعتزم الرد رسمياً على الإنذار المرسل للشركة في الوقت المناسب".

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واجهت تيك توك تدقيقاً شديداً في أوروبا بسبب مخاوف من أن بيانات الأطفال ليست آمنة على منصة وسائل التواصل الاجتماعي. كما وصل تحقيق منفصل في أيرلندا، وهي قاعدة تيك توك في الاتحاد الأوروبي، والذي يبحث في إساءة استخدام مزعومة لبيانات الأطفال من قبل الشركة، إلى المراحل النهائية.

وقالت الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة في بيان: "سننظر بعناية في أي ردود من تيك توك قبل اتخاذ قرار نهائي".

بدوره، قال مفوض المعلومات، جون إدواردز: "نريد جميعاً للأطفال أن يكونوا قادرين على التعلم وتجربة العالم الرقمي، ولكن مع حماية مناسبة لخصوصية البيانات".

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