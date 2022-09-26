بعد تحقيق ثروة ضخمة.. ملياردير يكشف سبب غريب لاستمراره في العمل

منذ ما يقرب من 4 عقود، حدد الملياردير، مارك كوبان، هدفاً للتقاعد خلال 10 سنوات، إذ كان يبلغ من العمر حينها 25 عاماً.

لكن حتى يومنا هذا، لا يزال الملياردير البالغ من العمر 64 عاماً يعمل كمستثمر ورجل أعمال.

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وتتنوع ثروته، من امتلاك فريق دالاس مافريكس من الدوري الأميركي للمحترفين إلى البطولة في برنامج "Shark Tank" على قناة ABC، وقال كوبان إنه بعيد كل البعد عن الاستعداد للتراجع.

وفي حلقة أخيرة من بودكاست "Re: Thinking" مع آدم غرانت، قال كوبان إن هناك سبباً لعدم تقاعده، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال كوبان: "أنا تنافسي للغاية"، مضيفاً أن هذه العقلية هي بالضبط ما دفعه إلى مسيرة مهنية طويلة وناجحة.

وتابع كوبان: "عندما كان عمري 25 عاماً وكان لدي شركتي الأولى، أردت أن أصبح ثرياً، ووضعت حلماً للتقاعد عند بلوغي سن الـ35، وهذا ما دفعني إلى اتخاذ القرارات".

لكن بعد بيع شركته الأولى، MicroSolutions، في عام 1990، أدرك كوبان شيئاً ما: بدا أن البدء والبيع والاستثمار في الشركات كأنها رياضة - وكان يعلم أنه يمكنه الاستمرار في الفوز بها لسنوات قادمة.

وأوضح كوبان: "كل رائد أعمال يقول في الجزء الخلفي من ذهنه، أريد أن أكون رائد الأعمال الذي يغير مجرى الصناعة.. ما هو أفضل من ذلك؟"

وبعبارة أخرى، قد لا يحتاج كوبان إلى أموال إضافية، لكنه لا يزال يشعر بالإثارة من دعم الاستثمارات الواعدة.

وقال في "البودكاست": "إذا كسبت المال من استثمار الآن، سأعيد استثماره فقط".

وتقدر "فوربس" صافي ثروة كوبان بنحو 4.6 مليار دولار.

ويقول بعض الخبراء، إن التقاعد المبكر مبالغ فيه، على أي حال.

يشار إلى أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 57 و66 عاماً يتقاعدون مبكراً، على الرغم من أن متوسط الثروة لهذه الفئة العمرية هو 144000 دولار.

لكن لا يبدو أن كوبان سيتقاعد في أي وقت قريب.