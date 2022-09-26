"سبارك" للعربية: جذب استثمارات تفوق 10 مليارات ريال

قال عمار الطف نائب رئيس مدينة الملك سلمان للطاقة، إن مشروع "سبارك" يهدف إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بـ 150 مليار دولار بحلول عام 2050.

وأضاف في تصريحات لـ"العربية"، أن حجم استثمارات مشروع "سبارك" الحالية تبلغ نحو 6 مليارات ريال.

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وأشار الطف إلى أن المشروع يتضمن إنشاء نحو 350 مصنعاً في مدينة "سبارك"، مما سيوفر نحو 100 ألف وظيفة جديدة.

وتابع: "المشروع يتضمن 3 مراحل.. تم الانتهاء من نحو 90% من المرحلة الأولى".

وكشف نائب رئيس مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، عن نجاح المشروع في جذب نحو 40 مستثمراً محلياً وعالمياً بقيمة استثمارات تفوق 10 مليارات ريال.