السعيدي للعربية: بريطانيا أول دولة في العالم ستدخل في ركود تتبعها أميركا وأوروبا
توقع رفع الفائدة في إنجلترا بنحو 75-100 نقطة أساس
توقع رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، ناصر السعيدي للعربية، أن تصبح إنجلترا أول دولة في العالم تدخل في مرحلة ركود اقتصادي ثم يتبعها أوروبا والولايات المتحدة في 2023.
وقال السعيدي: "أتوقع أن يدعو بنك إنجلترا المركزي لاجتماع طارئ خلال الأسبوع المقبل لزيادة أسعار الفائدة بواقع 75 إلى 100 نقطة".
وهبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي، اليوم الاثنين، مع مسارعة المتعاملين للخروج، وسط تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة في لندن ستوسع مواردها المالية إلى أقصى حد.
وأوضح ناصر السعيدي، أن هناك تناقضاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية في بريطانيا التي تعاني للتعافي من تداعيات كورونا وكذا الخروج من أوروبا.
وتابع: "تخفيض الضرائب في إنجلترا لن يكون الحل للوضع الحالي.. الأسواق ليس لديها ثقة في أن تخفيض الضرائب سيدعم زيادة النمو الاقتصادي في بريطانيا، ولكن العكس".
يُشار إلى أن كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز، محمد العريان، قال إنه قد يتوجب على بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
وأضاف أن ذلك في حال لم يقم وزير المالية كواسي كوارتنج بعكس الإجراءات في ميزانيته المصغرة التي أدت إلى تدهور الأسواق.
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