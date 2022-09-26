.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعيدي للعربية: بريطانيا أول دولة في العالم ستدخل في ركود تتبعها أميركا وأوروبا

  • الخط
خاص

السعيدي للعربية: بريطانيا أول دولة في العالم ستدخل في ركود تتبعها أميركا وأوروبا

توقع رفع الفائدة في إنجلترا بنحو 75-100 نقطة أساس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، ناصر السعيدي للعربية، أن تصبح إنجلترا أول دولة في العالم تدخل في مرحلة ركود اقتصادي ثم يتبعها أوروبا والولايات المتحدة في 2023.

وقال السعيدي: "أتوقع أن يدعو بنك إنجلترا المركزي لاجتماع طارئ خلال الأسبوع المقبل لزيادة أسعار الفائدة بواقع 75 إلى 100 نقطة".

وهبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي، اليوم الاثنين، مع مسارعة المتعاملين للخروج، وسط تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة في لندن ستوسع مواردها المالية إلى أقصى حد.

هل سيؤدي تراجع الجنيه الإسترليني إلى تدخل مفاجئ لبنك إنجلترا؟ نبض السوق اقتصاد بريطانيا هل سيؤدي تراجع الجنيه الإسترليني إلى تدخل مفاجئ لبنك إنجلترا؟

وأوضح ناصر السعيدي، أن هناك تناقضاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية في بريطانيا التي تعاني للتعافي من تداعيات كورونا وكذا الخروج من أوروبا.

وتابع: "تخفيض الضرائب في إنجلترا لن يكون الحل للوضع الحالي.. الأسواق ليس لديها ثقة في أن تخفيض الضرائب سيدعم زيادة النمو الاقتصادي في بريطانيا، ولكن العكس".

يُشار إلى أن كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز، محمد العريان، قال إنه قد يتوجب على بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وأضاف أن ذلك في حال لم يقم وزير المالية كواسي كوارتنج بعكس الإجراءات في ميزانيته المصغرة التي أدت إلى تدهور الأسواق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف
اكتشف المزيد