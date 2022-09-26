"السحر الأبيض".. كيف قلب حياة شاب عشريني بعد طرده من العمل؟

يعد الصبر والشعور بالامتنان، نعمتين قد تعملان لصالحك دون أن تشعر، ولا شك في أنهما مع الرضا يشكلان نوعاً من السحر المحمود، أو ما يمكن تسميته بـ"السحر الأبيض"، ولهما القدرة على تحويل مرحلي كبير إذا ما استغلهما الشخص في إدارة أصعب مواقفه في الحياة، ليعلم الحكمة من وراء التحديات التي تواجهه.

فقد تعرض موظف مبتدأ في إحدى الشركات الناشئة، تدعى VizyPay، إلى الطرد من عمله بعد 8 أسابيع فقط، لكن كايل ماكان الذي كان يبلغ من العمر 26 عاماً، لطالما اتصف بقدرته على تحقيق أقصى استفادة من أي موقف.

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لذلك عندما طرده رئيسه من الوظيفة، حبس دموعه وقرر التركيز على الجانب المشرق.

وانضم هذا الشاب إلى VizyPay، وهي شركة ناشئة مقرها في ووكي، في ولاية أيوا الأميركية، والتي تصمم حلول تقنية الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كمدير حساب في قسم المبيعات في يونيو 2017.

وكان الموظف الثاني الذي تم تعيينه في الشركة الناشئة وبدأ العمل في منصبه الجديد، حيث نجح في إقناع عدد من العملاء خلال أول أسبوعين له في الوظيفة.

لكن بعد ذلك تباطأ العمل كثيراً، حيث مرت أسابيع عليه دون اقتناص عملاء جدد.

وقال ماكان لشبكة "CNBC": "في البداية، اعتقدت أنها ستكون أسهل وظيفة في العالم، الذهاب إلى أصحاب الأعمال والقول، كيف يمكنني توفير المال لك؟"، مضيفا: "لقد كنت مخطئا بشكل فادح.. وأدركت بسرعة أنني قد أُطرد".

لذلك عندما أرسل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة VizyPay، أوستن ماك ناب، رسالة نصية بعد ظهر أحد أيام الجمعة في أواخر يوليو لدعوته إلى اجتماع في مكتبه، كان ماكان يعلم أنها نهاية رحلة العمل في الشركة.

وقال: "كنت أعرف بالضبط ما سيأتي، أنني سأطرد.. لكنني قررت الذهاب إلى هذا الاجتماع بموقف إيجابي وأرى ما سيحدث".

وذهب ولسان حاله يقول: "لا داعي للقلق إذا كان للمصيبة حل، وإذا لم يكن لها حل فعلام القلق"، وقرر أن يتعامل بشكل هادئ وعصري، رغم أن أكبر مشاكله في هذا الوقت هو كيف يدفع إيجار شقته، والتي كان يسكنها هو وصديقته، شانون، التي كانت تعمل في وظيفة مؤقتة في شركة ويلز فارغو للتمويل العقاري.

لكنه قال: "حاولت تذكير نفسي بأن كل شيء يحدث لسبب ما.. كنت خائفاً بالتأكيد لكنني حاولت ألا أقلق كثيراً".

تفاؤل

وحتى بعد أن أخبره ماك ناب أنه سيُطرد، ظل ماكان هادئاً ومتفائلاً، وشكر رئيسه على هذه الفرصة، وسلط الضوء على العناصر الإيجابية لتجربته في VizyPay وطلب تعليقات على أدائه.

من جانبه، قال ماك ناب: "كان متواضعا لأبعد حد ولم يقدم مجموعة من الأعذار عن سبب فشله.. لقد جعل نفسه مسؤولاً عن حقيقة أن هذه الوظيفة ليست له، وهو ما لا يفعله الكثير من الناس، خاصة عندما يتم طردهم".

وبالاستماع إلى ماكان خلال الاجتماع، بدأ ماك ناب في التشكيك في صحة قراره بالسماح للموظف الأخير بمغادرة الشركة تماماً.

وقال ناب: "شعرت أن معدنه حقيقياً، وأصلياً، ويعمل بجد، وقد بدأت غريزتي خلال تلك المحادثة، وكان قراراً سريعاً في الوقت الحالي.. وفكرت أنه يجب أن أبقيه في مكان ما، بطريقة ما في VizyPay، فقط ليس في هذه الوظيفة".

لذلك، بعد أن أقال ماك ناب، ماكان من منصبه كمدير حساب، عرض عليه وظيفة أخرى في نهاية الاجتماع اعتقد أنها قد تكون مناسبة بشكل أفضل لمهارات ماكان وشخصيته الودودة.

وجاء العرض في منصب جديد بخدمة العملاء وبراتب أقل مما كان يتقاضاه في منصبه السابق، والذي سيكون كافياً فقط لتغطية فواتيره والبقالة. وعاد ماكان إلى المنزل للتحدث مع شانون أولاً ثم وافق، لمفاجأة ماك ناب.

وقال ماكان: "كان لدي عملاء محتملون في فرص أخرى دفعت أكثر، لكنني رأيت شيئاً مميزاً في VizyPay".

وأضاف: "كنت أتوق للبقاء مع الشركة لأنني أؤمن حقاً برؤيتهم والأشخاص الذين يقفون وراءها".

نتيجة مذهلة

وبعد 5 سنوات فقط من قراره، لا يزال ماكان، البالغ من العمر الآن 31 عاماً، يعمل في VizyPay واحتفل مؤخراً بمرور عام على توليه منصب مدير الاستراتيجية التشغيلية للشركة، ويعمل بالشركة الآن 91 موظفاً.

كما أنه تزوج هو وشانون، وقد شغلت مؤخراً وظيفة كمديرة التسويق وتمكين المبيعات بالشركة.

وغالباً ما يفكر ماكان في الاجتماع الذي طُرد فيه باعتباره لحظة فاصلة في حياته والتي علمته "الصبر وتعريفها.. والإيمان ليس فقط بالأفكار ولكن بنفسك" - على حد قوله.

وعلى الرغم من أنه لا يمكنك دائماً تجنب التعرض للطرد، يتفق ماك ناب وماكان على أن هناك أمرين يجب أن تضعهما في اعتبارك أثناء اجتماع الخروج للمغادرة بشروط جيدة:

- لا تكن دفاعياً: اسأل عن التعليقات وتعرف على الجوانب التي كان من الممكن أن تحسن دورك فيها.

- حافظ على عواطفك تحت السيطرة: إذا فقدت هدوئك، فقد تعرض عرض الإرجاع للخطر، أو قد يكون صاحب العمل أقل استعداداً للتفاوض بشأن حزمة إنهاء الخدمة الخاصة بك أو تقديم مرجع لوظيفة مختلفة.

- حافظ على موقف من الامتنان: اشكر صاحب العمل على هذه الفرصة وسلط الضوء على بعض النقاط الإيجابية التي حصلت عليها من التجربة، فهذا ما يعرف بـ "السحر الأبيض".