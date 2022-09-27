الإنتربول يصدر إشعاراً أحمر لاعتقال مؤسس عملة مشفرة شهيرة

قالت السلطات في كوريا الجنوبية، إن الإنتربول طلب من أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم تحديد مكان واعتقال المؤسس المشارك لشركة "تيرا فورم" Terraform Labs، دو كوون، الذي يواجه تهماً تتعلق بمحو 60 مليار دولار من العملات المشفرة التي أنشأها.

وقال ممثلو الادعاء في سيؤول يوم الإثنين، في رسالة نصية، إن منظمة الشرطة الدولية أصدرت إشعاراً أحمر لاعتقال كوون، لتفتح فصلاً جديداً في الانهيار الكبير للعملات المشفرة والذي محا تريليوني دولار من الأصول الرقمية.

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واتهم مسؤولون كوريون جنوبيون كوون وخمسة آخرين بارتكاب جرائم من بينها انتهاك قانون أسواق رأس المال.

وانتقل كوون في وقت سابق من هذا العام من كوريا الجنوبية إلى سنغافورة، حيث يوجد المركز الرئيسي لشركته Terraform Labs، لكن موقعه أصبح غير واضح بعد أن قالت سنغافورة في 17 سبتمبر إنه لم يعد هناك.

وكثف المدعون بعد ذلك جهودهم للعثور عليه.

من جانبه، نفى كوون، أنه مختبئ، وغرّد على تويتر يوم الإثنين قائلاً، إنه "لا يبذل أي جهد للاختباء"، مضيفاً "أنا أذهب للتنزه ومراكز التسوق".

وكانت Terraform Labs وراء العملة المستقرة الخوارزمية TerraUSD والرمز الشقيق Luna.

وانفجرت كلتا العملتين في مايو، مما تسبب في خسائر فادحة في أسواق العملات المشفرة وتكثيف التدقيق التنظيمي للأصول الرقمية.

ولم تتعاف الأصول الرقمية بعد، ويتدفق المنظمون على مستوى العالم فوق الأطلال لمعرفة كيفية تجنب تكرار مثل هذه الكارثة.