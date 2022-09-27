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إيلون ماسك ينتقد الفيدرالي الأميركي بشكل حاد: "يضر الاقتصاد"

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إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
إيلون ماسك
إيلون ماسك

إيلون ماسك ينتقد الفيدرالي الأميركي بشكل حاد: "يضر الاقتصاد"

كرر الاستجابة المتأخرة رغم الإشارات الواضحة

دبي - العربية.نت

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دعم الملياردير إيلون ماسك اقتصادياً بارزاً في وارتن اتهم مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بالفشل التام في استجابتهما للركود الاقتصادي الحالي.

كان رد فعل ماسك على تصريح ناري من الأستاذ في وارتن، جيريمي سيغل، لقناة "CNBC"، بأن مسار السياسة الحالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "ضيق للغاية" و"لا معنى له على الإطلاق"، وفقاً لما نقلته "نيويورك بوست"، واطلعت عليه "العربية.نت".

سيغل، الذي اعترف بأنه "مستاء للغاية" بشأن طريقة تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع الموقف، اتهم باول وزملاءه بالتأخر كثيراً لرفع أسعار الفائدة. كما جادل سيغل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بتخريب الاقتصاد من خلال العدوانية الشديدة في رفع أسعار الفائدة على الرغم من علامات انحسار التضخم بالفعل.

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بدوره كتب ماسك، في تغريدة على تويتر: "من الواضح أن سيغل على حق".

واتهم سيغل باول بتجاهل العديد من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك هبوط أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ سوق الإسكان في الولايات المتحدة، وانخفاض المعروض النقدي.

ويعد ماسك من بين العديد من قادة الأعمال الذين تبنوا وجهة نظر متشائمة بشأن حالة الاقتصاد الأميركي في الأشهر الأخيرة. وفي يونيو، قام ماسك بتسريح عمال في تسلا بينما حذر من أن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن التوقعات الاقتصادية.

في وقت سابق من هذا الشهر، انضم ماسك إلى آخرين في التحذير من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخاطر بالتسبب في "الانكماش"، أو الانهيار الضار في الأسعار، من خلال رفع معدلات الأسعار بشكل كبير للغاية على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

بدورها، توغلت سوق الأسهم بشكل أعمق في منطقة هابطة منذ الأسبوع الماضي، عندما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بشكل كبير للشهر الثالث على التوالي.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أنه من المحتمل حدوث زيادات كبيرة أخرى في الأشهر المقبلة - في إشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على نهج متشدد لمكافحة التضخم المرتفع منذ عقود.

هذا على الرغم من التحذيرات من سيغل وماسك وآخرين من أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يوجه الاقتصاد إلى ركود طويل. لقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بالفعل لربعين متتاليين، وهو التعريف الشائع للركود.

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