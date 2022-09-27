بنك إنجلترا يحدد موعد طرح أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

قال بنك إنجلترا اليوم الثلاثاء إن الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث من المتوقع أن يبدأ طرحها للتداول بحلول منتصف عام 2024.

وأضاف البنك المركزي في بيان أنه سيكشف عن صورة الملك الجديد لاستخدامها على الأوراق المالية المصنوعة من مادة البوليمر بحلول نهاية العام.

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وأشار إلى أنه لن يتم إجراء أي تغييرات إضافية على الأوراق النقدية بقيمة 5 جنيهات إسترلينية و10 جنيهات إسترلينية و20 جنيهاً إسترلينياً و50 جنيهاً إسترلينياً، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في وقت سابق من هذا الشهر بعد 70 عاماً من حكمها، وتم طباعة صورتها على الأوراق النقدية للمملكة المتحدة منذ عام 1960. وستظل أوراق البوليمر الحالية التي تعرض صورتها بمثابة "مناقصة قانونية" وستتم إزالتها فقط من التداول بمجرد تلفها وفقاً لبنك إنجلترا.

يأتي هذا الإعلان قبل أيام من توقف آخر أوراق المملكة المتحدة عن كونها مناقصة قانونية في 30 سبتمبر. وقال بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن هناك 11 مليار جنيه إسترليني من تلك الأوراق المتبقية في التداول.

تتميز السلسلة الحالية من البوليمرات الجديدة أيضاً بصور ونستون تشرشل وجين أوستن وجي إم دبليو تورنر وآلان تورينغ.