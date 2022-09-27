بورصة التشفير الأميركية FTX تستحوذ على أصول شركة مفلسة مقابل 1.4 مليار دولار

فازت شركة FTX US، بورصة الأصول الرقمية التي أسسها الملياردير سام بنكمان فريد، بالمزاد الخاص بأصول شركة الوساطة المشفرة المفلسة Voyager Digital Ltd.

وتبلغ قيمة الاتفاقية حوالي 1.4 مليار دولار، وتتضمن التزامات إضافية بقيمة حوالي 111 مليون دولار، فيما تمتلك عملات مشفرة تبلغ قيمتها السوقية 1.3 مليار دولار، وفقاً لبيان صادر عن Voyager Digital يوم الإثنين في نيويورك.

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وقالت شركة "فوييغر"، إن العملاء سيكونون قادرين على التحويل إلى منصة FTX US بعد الانتهاء من عملية الإفلاس، مضيفة أن اتفاقية الشراء ستعرض للموافقة عليها في المحكمة يوم 19 أكتوبر، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتبع الشراء عدة محاولات سابقة من قبل FTX لإنقاذ "فوييغر" أو الاستحواذ عليها.

وكان للمنصة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها حوالي 3.5 مليون عميل في نهاية مارس، و1.19 مليون حساب ممول.

وتقدمت "فوييغر" بطلب للحماية من الإفلاس في يوليو بعد محاولة فاشلة من جانب شركة ألاميدا ريسيرش Alameda Research - وهي شركة تابعة لـFTX - لإنقاذها بخط ائتماني دوار.

وفي الشهر نفسه، كشفت FTX وAlameda عن عرض مشترك لشراء Voyager، لكن الأخيرة وصفته بأنه "عرض منخفض".

وخلال سبتمبر، قالت "ألاميدا" إنها ستعيد ما قيمته 200 مليون دولار من عملتي بيتكوين وإيثر التي اقترضتها من "فوييغر" بحلول نهاية الشهر.

وفي هذه الأثناء قام الملياردير الشاب، بنكمان فريد، بشراء شركات التشفير المتعثرة بقوة هذا العام، واستقطب الملايين من العملاء والتقنيات القيمة بسعر أرخص مما تم تداوله قبل نصف عام فقط.

وفي وقت سابق من هذا العام، دعمت FTX منصة التشفير BlockFi وكانت تستكشف إمكانية الاستحواذ على منصة Robinhood Markets، والتي يمتلك بنكمان فريد حصة فيها بالفعل.

كما يقدر أنه يمتلك أكثر من 50% من FTX و70% من FTX US وتقريباً كل ألاميدا.

يشار إلى أن FTX بصدد جمع جولة تمويل بقيمة مليار دولار، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة، والتي لم يتم إغلاقها أو الإعلان عنها.