.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نيوم للتقنية للعربية: استثمارنا مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 2022

  • الخط
نيوم

نيوم للتقنية للعربية: استثمارنا مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 2022

لوضع نيوم والسعودية كمركز للابتكار في العالم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي لشركة نيوم التقنية الرقمية في مقابلة مع العربية، إن الشركة استثمرت مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال هذا العام فقط.

وتابع برادلي، استثمارنا 1.2 مليار دولار أخرى في مشاريع تدعم ريادة الأعمال من خلال في السعودية.

وأضاف، أن الهدف هو طرح منتجاتنا من الحلول المعرفية والتكنولوجيا في السوق... نحن متحمسون جدًا لذلك وهي فرصتنا لوضع نيوم والسعودية كمركز للابتكار في العالم.

بنك UBS: تخفيض إنتاج أوبك بلس يعتبر أساسيا لوقف تراجع أسعار النفط طاقة أوبك بلس بنك UBS: تخفيض إنتاج أوبك بلس يعتبر أساسيا لوقف تراجع أسعار النفط
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد ردود فعل الأوكرانيين في كييف على استفتاءات "الانضمام إلى روسيا" العربية ترصد ردود فعل الأوكرانيين في كييف على استفتاءات "الانضمام إلى روسيا"
اكتشف المزيد