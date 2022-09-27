نيوم للتقنية للعربية: استثمارنا مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 2022

قال جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي لشركة نيوم التقنية الرقمية في مقابلة مع العربية، إن الشركة استثمرت مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال هذا العام فقط.

وتابع برادلي، استثمارنا 1.2 مليار دولار أخرى في مشاريع تدعم ريادة الأعمال من خلال في السعودية.

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وأضاف، أن الهدف هو طرح منتجاتنا من الحلول المعرفية والتكنولوجيا في السوق... نحن متحمسون جدًا لذلك وهي فرصتنا لوضع نيوم والسعودية كمركز للابتكار في العالم.