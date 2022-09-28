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أرامكو للعربية: قدرتنا على نقل الانسكابات البحرية تصل إلى 300 ألف برميل يومياً

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أرامكو

أرامكو للعربية: قدرتنا على نقل الانسكابات البحرية تصل إلى 300 ألف برميل يومياً

تستهدف رفعها إلى 500 ألف برميل يومياً خلال عامين

دبي - العربية.نت

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تحدث نائب الرئيس للخدمات الصناعية في أرامكو السعودية فهد العبد الكريم، عن توسع الشركة في الأعمال البحرية، بما في ذلك حجم السفن المعنية بخدمات المناطق المغمورة.

وأشار عبد الكريم في مقابلة مع "العربية"، إلى أنه سيتم التوسع أيضا في حجم التصدير مع رفع الطاقة الإنتاجية لأرامكو السعودية.

وأضاف أن الناقلات النفطية سيكون لها دور في هذا المجال.

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وكشف عبد الكريم أن أرامكو لها عدة أبعاد في القطاع البحري مستقبلا، منها توطين القطاع سواء من خلال التصنيع أو السعودة.

وذكر أن أرامكو قامت بمبادرات ضخمة في تصنيع السفن، منها مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية في رأس الخير، وأيضا المجمع الجديد لصناعة صفائح الحديد والمكائن.

وأفاد بأن أرامكو لها دور قيادي في الحفاظ على البيئة البحرية، مشيرا إلى أن قدرة نقل الانسكابات الزيت الموجودة في البحر كانت تبلغ 50 ألف برميل يوميا قبل 5 سنوات ارتفع إلى 300 ألف برميل يوميا الآن.

وأشار إلى خطط أرامكو لرفع قدرتها البحرية على رفع الانسكابات إلى 500 ألف برميل في اليوم خلال عامين من الآن.

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