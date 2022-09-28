سعيد الطاير للعربية: تسارع وتيرة الاعتماد على الطاقة الشمسية في دبي

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن وتيرة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة بالإمارات في تزايد مستمر.

يذكر أن إمارة دبي تهدف لخفض انبعاثات الكربون بـ 30% في 2030.

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وأضاف سعيد الطاير، أن تخزين الطاقة في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وصل لـ 15 ساعة.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، أنه تقرر وقف المشاريع الجديدة التي تعتمد على توربينات الغاز.

وتابع: "دبي تجاوزت مستهدفات خفض انبعاثات الكربون في 2021، حيث خفضت انبعاثات الكربون بنحو 21% في 2021".

ضمن جهود الإمارات للحد من التغير المناخي وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، انطلقت اليوم في دبي الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي ستناقش مواضيع عدة أبرزها قطاع الطاقة والأمن الغذائي العالمي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وكانت الإمارات قد تعهدت بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 23.5% بحلول 2030 ورفع قدراتها لإنتاج الطاقة النظيفة إلى 14 غيغاواط خلال الفترة ذاتها. وتزامنا مع القمة انطلقت يوم أمس الدورة الرابعة والعشرين من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية تحت شعار في طليعة الاستدامة.