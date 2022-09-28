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المزروعي: اتفاق ربط ميناء صحار بشبكة سكك حديد الإمارات يشمل البضائع والركاب

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خاص

المزروعي: اتفاق ربط ميناء صحار بشبكة سكك حديد الإمارات يشمل البضائع والركاب

قال إن الاتفاقية ستقلل من الانبعاثات الكربونية

دبي - العربية.نت

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كشف وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الاتفاقية الموقعة بين الإمارات وعمان لربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية ستشمل كلا من خدمات الشحن ونقل الركاب.

وأضاف المزروعي، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب العماني تعكس التكامل بين الطرفين، مشيراً إلى أن اتفاقية النقل بين الإمارات وعمان ستقلل من الانبعاثات الكربونية.

على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات إلى عمان وقع البلدان اتفاقية تعاون لربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية باستثمارات تبلغ نحو مليار ومئة وستين مليون ريال عماني.

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كما تم التوقيع على 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة، والتعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات، ومجال النقل البحري، والتعاون والاستثمار في مجالات الصناعة.

من جهة أخرى وقع جهاز الاستثمار العماني والشركة القابضة الإماراتية اتفاقيات بأكثر من خمسة مليارات ريال.

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