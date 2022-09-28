خبيرة للعربية: نترقب جدول توقيتات محدداً لطرح "صافي" و"وطنية" في بورصة مصر

قالت مديرة التداول بشركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية منى مصطفى، نحن نترقب إعلان الحكومة حول جدول توقيتات محدد للطرح الخاص بشركتي صافي ووطنية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة.

وأوضحت منى مصطفى في مقابلة مع العربية، أن سوق الأوراق المالية المصري يعاني في الوقت الراهن من ضغوط بيعية خلال الأسبوعين الماضيين.

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وتابعت: "البورصة المصرية تشهد انعكاسا للحالة الإيجابية التي ظهرت قبل أسبوعين في ظل ضغوط بيعية قوية خاصة بأسهم القطاع المصرفي".

وأشارت إلى أن سهم التجاري الدولي يختبر مناطق دعم هامة في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري أعلن موعد طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة قبل نهاية هذا العام.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا الاثنين، لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعداداً لطرح حصص منها في البورصة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استعراض الدراسات التي تتم حالياً باهتمام، فيما يخص طرح حصص من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطوات التي تتم لإعادة هيكلة كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، تمهيداً لطرح حصص منهما بالبورصة، حيث تم استعراض نتائج الدراسات التي تستهدف تقييم تلك الأصول، وبحث الخيارات المتاحة في ضوء الأهداف المستقبلية لنشاط تلك الشركات، والعروض المقدمة من جانب المستثمرين الراغبين في المشاركة، بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام.