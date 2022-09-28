عُمان تسعى لتعميق بورصتها مع ازدهار الاكتتاب في الخليج

عينت سلطنة عُمان مستشارين لبورصتها المالية في إطار الجهود المستمرة لجذب المزيد من الإدراجات، وهي أحدث محاولة من جانب الدولة الخليجية لتعميق أسواقها المالية وسط طفرة إقليمية في مبيعات الأسهم الجديدة.

تتعاون بورصة مسقط مع شركة "الرمز للاستثمار والتنمية" ومقرها الإمارات العربية المتحدة وشركة "أوبار كابيتال" العمانية لصياغة فرص سوق رأس المال، وفقًا لبيان.

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وقالت البورصة في بيان "تهدف بورصة مسقط إلى ترويج الطروحات العامة وتنويع حلول أسواق رأس المال وتشجيع الاستثمار".

وتتطلع البورصة إلى ترقية وضعه في السوق، "وتحفيز أسواق المال على العودة إلى مركز الصدارة في التنمية الاقتصادية في السلطنة".

عُمان والبحرين هما الدولتان الوحيدتان في دول مجلس التعاون الخليجي الست اللتان لم تصنفهما شركة MSCI كأسواق ناشئة.

تبلغ القيمة السوقية لبورصة عمان حوالي 21 مليار دولار، وهي الأصغر في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

كما انضمت بورصة مسقط إلى منصة تعرف باسم "تبادل" ستمكن الشركات المدرجة في البورصة العمانية من التداول في بورصتي أبوظبي والبحرين لتعزيز السيولة، وفقًا لبيان منفصل يوم الأربعاء.