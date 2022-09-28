.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كوريا الجنوبية تعتزم تجميد "بيتكوين" بقيمة 62 مليون دولار

  • الخط
بيتكوين
بيتكوين
عملات مشفرة

كوريا الجنوبية تعتزم تجميد "بيتكوين" بقيمة 62 مليون دولار

تجميد حوالي 3313 قطعة بيتكوين

لندن – العربية نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم السلطات المحلية في كوريا الجنوبية تجميد 62 مليون دولار من عملة "بيتكوين" المرتبطة بمؤسس التشفير "دو كاون" وذلك في ظل استمرار ملاحقته.

ونقلت شبكة "CNBC" الأميركية عن مسؤولين في كوريا الجنوبية قولهم، إن "سيئول طلبت من بورصتي عملات مشفرة تجميد أكثر من 60 مليون دولار من عملات البيتكوين بسبب ارتباطها بمؤسس شركة التشفير دو كاون التي تقف وراء عملتين رقميتين منهارتين الآن".

وقال مكتب المدعي العام في منطقة سيئول الجنوبية، إنهم قدموا طلباً لبورصات العملة المشفرة (OKX) و(KuCoin) لتجميد حوالي 3313 قطعة بيتكوين مرتبطة بالرجل الملاحق، فيما تبلغ قيمة هذه العملات بسعر اليوم الأربعاء حوالي 62 مليون دولار.

صندوق النقد: إجراءات بريطانيا الاقتصادية ستزيد من عدم المساواة غداء عمل اقتصاد بريطانيا صندوق النقد: إجراءات بريطانيا الاقتصادية ستزيد من عدم المساواة

وكاون هو مؤسس شركة (Terraform Labs) وهي الشركة التي تقف وراء العملة المشفرة (terraUSD) أو (UST) وشقيقتها التي تحمل الرمز (Luna).

وكانت هذه العملات المعدنية تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار دولار قبل أن تنهار بطريقة مذهلة في مايو الماضي لتصل إلى قيمة شبه معدومة، مما أدى إلى حدوث موجات من الصدمة في صناعة العملات المشفرة.

وسعت السلطات الكورية الجنوبية إلى اعتقال كاون هذا الشهر وادعت أنه هارب. وقال الادعاء العام إن الإنتربول أصدر "نشرة حمراء" لكاون، وهي إخطار للهاربين المطلوبين إما للمحاكمة أو لقضاء عقوبة.

ويصر كاون على أنه ليس هارباً، حيث قال يوم الثلاثاء على تويتر إنه "لا يبذل أي جهد للاختباء".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إدانة متحفظة من إدارة بايدن لقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.. لماذا؟ إدانة متحفظة من إدارة بايدن لقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.. لماذا؟
اكتشف المزيد