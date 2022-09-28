كوريا الجنوبية تعتزم تجميد "بيتكوين" بقيمة 62 مليون دولار

تعتزم السلطات المحلية في كوريا الجنوبية تجميد 62 مليون دولار من عملة "بيتكوين" المرتبطة بمؤسس التشفير "دو كاون" وذلك في ظل استمرار ملاحقته.

ونقلت شبكة "CNBC" الأميركية عن مسؤولين في كوريا الجنوبية قولهم، إن "سيئول طلبت من بورصتي عملات مشفرة تجميد أكثر من 60 مليون دولار من عملات البيتكوين بسبب ارتباطها بمؤسس شركة التشفير دو كاون التي تقف وراء عملتين رقميتين منهارتين الآن".

مادة اعلانية

وقال مكتب المدعي العام في منطقة سيئول الجنوبية، إنهم قدموا طلباً لبورصات العملة المشفرة (OKX) و(KuCoin) لتجميد حوالي 3313 قطعة بيتكوين مرتبطة بالرجل الملاحق، فيما تبلغ قيمة هذه العملات بسعر اليوم الأربعاء حوالي 62 مليون دولار.

وكاون هو مؤسس شركة (Terraform Labs) وهي الشركة التي تقف وراء العملة المشفرة (terraUSD) أو (UST) وشقيقتها التي تحمل الرمز (Luna).

وكانت هذه العملات المعدنية تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار دولار قبل أن تنهار بطريقة مذهلة في مايو الماضي لتصل إلى قيمة شبه معدومة، مما أدى إلى حدوث موجات من الصدمة في صناعة العملات المشفرة.

وسعت السلطات الكورية الجنوبية إلى اعتقال كاون هذا الشهر وادعت أنه هارب. وقال الادعاء العام إن الإنتربول أصدر "نشرة حمراء" لكاون، وهي إخطار للهاربين المطلوبين إما للمحاكمة أو لقضاء عقوبة.

ويصر كاون على أنه ليس هارباً، حيث قال يوم الثلاثاء على تويتر إنه "لا يبذل أي جهد للاختباء".