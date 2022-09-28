ملايين البريطانيين يلجأون إلى العمل الإضافي للتغلب على الغلاء

خلصت دراسة أجرتها شركة متخصصة في لندن، إلى أن ملايين البريطانيين لجأوا مؤخراً إلى البحث عن عمل إضافي أو وظيفة ثانية، وذلك بسبب أزمة الغلاء المعيشي التي تضرب البلاد، مع التدهور الحاد في سعر صرف الجنيه الإسترليني.

وأظهر استطلاع أجرته شركة "رويال لندن"، اطلعت "العربية نت" على نتائجه المنشورة على موقع الشركة الإلكتروني، أن 16% من الموظفين البريطانيين قد حصلوا على وظيفة إضافية، في حين أن 30% آخرين سيحتاجون إلى ذلك.

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وتأتي هذه الأرقام على الرغم من أن 28% من الموظفين يعملون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، ونحو 20% منهم يعملون أكثر من 56 ساعة في الأسبوع.

ورغم ساعات العمل الطويلة أو الوظائف المتعددة لعدد كبير من البريطانيين، لا يزال معظمهم يجدون صعوبة في جني ما يكفي من المال لتغطية الفواتير وتكاليف المعيشة. حيث قال ثلث الأشخاص تقريباً (31%) إنهم يضطرون بالفعل إلى إنفاق أموال لا يملكونها، أو الاقتراض من البنوك.

ووجد الاستطلاع الذي شمل 4 آلاف شخص، أن 5.2 ملايين عامل في بريطانيا لجأوا إلى شغل وظيفة ثانية، في حين يخطط 10 ملايين آخرون للأمر نفسه.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة على نحو غير مسبوق، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

قالت سارة بينيلز اختصاصية تمويل المستهلك في الشركة التي أجرت الاستطلاع: "نعلم أن العديد من الأسر بدأت بتقليل إنفاقها قبل ستة أشهر استعداداً لفواتير الشتاء، ومع أن كثيرين لجأوا إلى التقشف فإن البقية لا يستطيعون ذلك رغم العمل لساعات طويلة".

وأضافت بينيلز: "لا يزال معظم البريطانيين قلقين بشأن قلة مواردهم المالية؛ لأن ارتفاع الأسعار ليس محصوراً في فواتير الطاقة فقط"، مشيرة إلى أن 64% من البريطانيين يتخبطون في أزمات مالية.