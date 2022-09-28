"آيفون ألترا".. هل سيكون العلامة الرائدة لـ"أبل" بعد إيقاف "برو ماكس"؟
الشركة الأميركية تستعير تسمية هواتفها الجديدة من "سامسونغ"
رغم مرور 3 أسابيع فقط على إطلاق هاتف آيفون 14، فإن التسريبات ظهرت سريعاً لهاتف شركة أبل المقبل آيفون 15، إذ من المقرر أن تستغني شركة الهواتف الذكية العملاقة عن هاتفها "برو ماكس" في الإصدار المقبل، وقد تلجأ إلى تسمية شبيهة بمنافستها الكورية والتي ستحمل اسم "آيفون ألترا".
كما أنه من المقرر أيضا أن يكون الهاتف الجديد بديلاً للنسخة المعروفة بـ"آيفون برو ماكس".
يشار إلى أن اسم ألترا، والتي تعني "فائق" اعتادت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية في استخدامها لهواتفها الرائدة، وهو ما يعد استنساخاً للتسمية تلجأ إليها أبل لتميز هاتفها الأكثر تميزاً.
وسيعد هذا ثاني تغيير كبير بعد إنهاء إصدار هاتف آيفون ميني خلال العام الحالي، من جانب "أبل"، وفقاً لما نقله موقع "soyacincau" عن الصحافي التقني في "بلومبرغ"، مارك جورمان، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقد يكون التغيير في هاتف آيفون المقبل ثوريا بشكل واضح، إذ لم يقدم هاتف آيفون 14، الكثير من التحديثات المنتظرة، كما أنه عمليا لا يوجد فارق بين "آيفون" العادي ونسخة برو ماكس، إلا في مساحة الشاشة وحجم البطارية.
ورغم عدم وجود الكثير من التفاصيل حول الهاتف الجديد، فإن جورمان، يتوقع أن يتضمن تغيرات أكبر، والتي قد يكون من بينها مخرج شحن من طراز (C)، وحجم "نوتش" أصغر، وتطور أكبر على الكاميرات، وربما يكون الهاتف قابلا للثني.
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