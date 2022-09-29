المحكمة العليا الأميركية تكتب نهاية حقبة كورونا.. قررت هذا الأمر!

أكد المكتب الصحفي للمحكمة العليا الأميركية في بيان، الأربعاء، أن المحكمة ستسمح للجمهور بحضور جلسات الاستماع الشفوية لأول مرة منذ إغلاق كوفيد في مارس 2020.

وسيتزامن استئناف حضور الجمهور العام للجلسات مع بداية ولاية المحكمة العليا في أكتوبر، حيث من المقرر أن يستمع قضاة المحكمة إلى المرافعات في 3 قضايا.

مادة اعلانية

وستأتي إعادة الافتتاح بعد عام من استئناف المحكمة للمرافعات الشفوية وجهاً لوجه بعد أكثر من عام من إجراء تلك الجلسات عن بُعد.

وخلال العام الماضي، كان الوصول إلى قاعة المحكمة لهذه الجلسات مقصوراً على قضاة المحكمة التسعة، وموظفي المحكمة الأساسيين، ومحامي الأطراف في القضايا التي تتم مناقشتها، والصحافيين الذين لديهم أوراق اعتماد صحافية بدوام كامل من المحكمة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، إن الوصول العام سيستأنف قريباً خلال خطاب أمام مؤتمر الدائرة العاشرة في كولورادو.

وفي إعلانها يوم الأربعاء، قال المكتب الصحافي للمحكمة، إن "ارتداء الأقنعة في قاعة المحكمة للمرافعات الشفوية سيكون اختياريا".

ولكن بخلاف المرافعات الشفوية، قال المكتب إن مبنى المحكمة العليا في واشنطن العاصمة "سيُغلق أمام الجمهور حتى إشعار آخر".

ومع ذلك، ستستمر المحكمة في تقديم بث صوتي مباشر للحجج الشفوية، وهي ممارسة تم وضعها بعد أن منعت المحكمة وصول الجمهور إلى الجلسات بسبب كوفيد.

وقالت المحكمة العليا في 16 مارس 2020، إنها ستؤجل المرافعات الشفوية التي كانت مقررة للأسبوعين التاليين من ذلك الشهر بسبب "احتياطات الصحة العامة الموصى بها".

ثم أجلت المحكمة المرافعات الشفوية في أبريل 2020 لنفس السبب. وفي مايو 2020، استمعت المحكمة إلى المرافعات الشفوية عبر مكالمة هاتفية لعدد من القضايا التي كان من المقرر مسبقاً تقديم المرافعات فيها.

وعندما بدأت المحكمة في الاستماع إلى المرافعات الشفوية لفترتها في أكتوبر 2020، فعلت ذلك عبر الاجتماعات عبر الهاتف.