"بروكفيلد" و"TPG" تدرسان شراء وحدة مدفوعات بنك المشرق

أفادت وكالة "بلومبرغ" أن شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، وNetwork International Holdings، من بين مقدمي العروض المحتملين على وحدة المدفوعات التابعة لبنك المشرق الإماراتي.

كما نقلت عن مصادر أن شركة Buyout TPG، هي أيضاً من بين المهتمين بالوحدة التي يمكن أن تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار و700 مليون دولار، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت المصادر إن بنك المشرق تلقى عطاءات أولية وهو بصدد عمل قائمة مختصرة بالعروض المقبولة مبدئياً. أو قد يقرر الاحتفاظ بالوحدة لحين ظهور عروض آخرى.

وامتنع ممثلو المشرق وبروكفيلد ونتورك إنترناشيونال و"تي بي جي" عن التعليق.

وعيّن بنك المشرق، شركة غولدمان ساكس، لتقييم العروض التي تتوالى من المشترين المحتملين للوحدة - التي تتولى معالجة المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان والخصم.

نيو باي

وقامت الشركة بتقسيم ذراع المدفوعات الخاص بها إلى وحدة جديدة، تعرف باسم نيو باي NeoPay. وتعالج الوحدة حوالي 22 مليار دولار عبر القطاعات على أساس سنوي وتعاملت مع أكثر من 300 مليون معاملة العام الماضي.

كما قام بنك أبوظبي الأول، المنافس الأكبر للمشرق، بإنشاء أعمال المدفوعات الخاصة به العام الماضي، وبعد ذلك باع 60% من الوحدة إلى وحدة تابعة لـ بروكفيلد. وفي حال نجاح الأخيرة في الحصول على نيو باي، فقد يسمح للمستثمر الكندية بتوحيد الشركتين.

وفي الوقت نفسه، تأسست نتورك إنترناشيونال في عام 1994 كشركة تابعة لبنك الإمارات. اشترت شركتا الأسهم الخاصة واربورغ بينكوس وجنرال أتلانتيك حصة في شركة المدفوعات - بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2015، قبل إدراج الشركة في لندن بعد أقل من 4 سنوات.