.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"بروكفيلد" و"TPG" تدرسان شراء وحدة مدفوعات بنك المشرق

  • الخط
بنك المشرق
بنك المشرق
بنوك الإمارات

"بروكفيلد" و"TPG" تدرسان شراء وحدة مدفوعات بنك المشرق

يمكن أن تصل قيمة الشركة 700 مليون دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وكالة "بلومبرغ" أن شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، وNetwork International Holdings، من بين مقدمي العروض المحتملين على وحدة المدفوعات التابعة لبنك المشرق الإماراتي.

كما نقلت عن مصادر أن شركة Buyout TPG، هي أيضاً من بين المهتمين بالوحدة التي يمكن أن تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار و700 مليون دولار، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر إن بنك المشرق تلقى عطاءات أولية وهو بصدد عمل قائمة مختصرة بالعروض المقبولة مبدئياً. أو قد يقرر الاحتفاظ بالوحدة لحين ظهور عروض آخرى.

العراق يطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح اقتصاد اقتصاد العراق العراق يطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح

وامتنع ممثلو المشرق وبروكفيلد ونتورك إنترناشيونال و"تي بي جي" عن التعليق.

وعيّن بنك المشرق، شركة غولدمان ساكس، لتقييم العروض التي تتوالى من المشترين المحتملين للوحدة - التي تتولى معالجة المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان والخصم.

نيو باي

وقامت الشركة بتقسيم ذراع المدفوعات الخاص بها إلى وحدة جديدة، تعرف باسم نيو باي NeoPay. وتعالج الوحدة حوالي 22 مليار دولار عبر القطاعات على أساس سنوي وتعاملت مع أكثر من 300 مليون معاملة العام الماضي.

كما قام بنك أبوظبي الأول، المنافس الأكبر للمشرق، بإنشاء أعمال المدفوعات الخاصة به العام الماضي، وبعد ذلك باع 60% من الوحدة إلى وحدة تابعة لـ بروكفيلد. وفي حال نجاح الأخيرة في الحصول على نيو باي، فقد يسمح للمستثمر الكندية بتوحيد الشركتين.

وفي الوقت نفسه، تأسست نتورك إنترناشيونال في عام 1994 كشركة تابعة لبنك الإمارات. اشترت شركتا الأسهم الخاصة واربورغ بينكوس وجنرال أتلانتيك حصة في شركة المدفوعات - بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2015، قبل إدراج الشركة في لندن بعد أقل من 4 سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إعصار إيان يضرب فلوريدا.. وخسائر متوقعة بعشرات المليارات إعصار إيان يضرب فلوريدا.. وخسائر متوقعة بعشرات المليارات
اكتشف المزيد