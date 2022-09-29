ترمب يعود إلى قائمة أغنى الأغنياء.. كيف عوض خسائره بعد الانتكاسة؟

استعاد الرئيس السابق دونالد ترمب موقعه ضمن قائمة "فوربس 400" لأغنى أغنياء الولايات المتحدة، بعد سقوطه العام الماضي.

ونتيجة لارتفاع صافي ثروته بنحو 700 مليون دولار إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 3.2 مليار دولار، يحتل ترمب الآن المرتبة 343 ضمن الأغنى في البلاد، وفقًا لمجلة فوربس.

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غرد محرر فوربس دان ألكسندر قائلاً: "كشفنا هذا الصباح عن أحدث تقديراتنا لثروة دونالد ترمب عند 3.2 مليار دولار. هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول موارده المالية".

دأب ترمب على الافتخار علنًا بصافي ثروته، وخلال حملته الانتخابية في العام 2016، قيم قطب العقارات ثروته بـ 10 مليارات دولار، لكن فوربس وآخرين ربطوها باستمرار بقيمة أقل، عند نحو 3.7 مليار دولار.

يمثل أحدث رقم من فوربس أعلى تقدير قدمته لثروة ترمب منذ حملة 2016 الانتخابية، قبل أن تبدأ ثروته في الانخفاض خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.

ولعل ما ساهم في إحياء ثروته، تشكيل مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، التي تدير Truth Social، وفقًا لمجلة فوربس.