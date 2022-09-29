خبير للعربية: أتوقع خفض إنتاج "أوبك" بأكثر من مليون برميل

توقع الدكتور فهد بن جمعة خبير النفط في مقابلة مع العربية، أن تقدم أوبك على خفض إنتاج النفط بكمية كبيرة قد تصل إلى أكثر من مليون برميل بهدف الوصول إلى مستوى أسعار 100 دولار للبرميل.

وأضاف: "هل إنتاج أوبك الفعلي يتناغم مع حصصها؟.. هو أقل بنحو 3 ملايين برميل يومياً".

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وأشار بن جمعة، إلى أن سوق النفط في حالة من الارتباك بسبب عوامل غير مستقرة وهذا قد يؤدي إلى نقص الإمدادات مستقبلاً.

وقال إن زيادة أسعار النفط مع تزايد التضخم والركود الاقتصادي كسوق تعمق الأزمة وتضغط على الطلب.

وأضاف الدكتور فهد بن جمعة خبير النفط، أن قوة الدولار تضغط على أسعار النفط، حيث شاهدنا أمس أن تراجع الدولار 1% عزز ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3%.

ورصد خفر السواحل السويدي تسرّباً للغاز من موقع رابع في خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، الأمر الذي زاد الشكوك في إمكانية إصلاح البنية التحتية لنقل الغاز الروسي من روسيا إلى ألمانيا.

ويأتي هذا التطور في وقت يتم الحديث عن عمليات تخريبية تقف وراء تسرب الغاز من خطي الأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 . وتوعد الاتحاد الأوروبي برد قوي على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.

وقال الدكتور فهد بن جمعة خبير النفط، إن تلك الأعمال سؤثر سلباً على الاتحاد الأوربي وروسيا مستقبلا على المدى الطويل نظراً للأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.

وأضاف العمليات التخريبية لخط أنابيب نورد ستريم، سوق تعمق من أزمة الغاز مع قرب موسم الشتاء حتى مع وصول مخزونات الغاز إلى 90%.

وخفض بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط لعام 2023، بسبب ضعف الطلب وارتفاع الدولار الأميركي، لكنه أشار إلى أن نقص الإمدادات العالمية تعزز التوقعات الصعودية طويلة الأجل.

كما خفض "سيتي غروب" توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني من 5% على أساس سنوي إلى 4.6% للربع الأخير من عام 2022، بالتزامن مع انخفاض الطلب الصيني على النفط.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد توقعت تراجع استهلاك الصين من النفط الخام بواقع 420 ألف برميل يومياً في 2022، إلى نحو 15 مليون برميل يومياً، وهو أول انكماش سنوي منذ عام 1990.

وذكر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن كبار الأعضاء في تكتل أوبك+ بدأوا مناقشات بخصوص تطبيق خفض لإنتاج النفط عند اجتماع التكتل في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مصدران آخران في أوبك+ إن كبار الأعضاء في التكتل ناقشوا الأمر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار، أو 1.51% إلى 87.97 دولار للبرميل، اليوم الخميس، عند الساعة 7:55 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.34 دولار، أو 1.63% إلى 80.81 دولار.

وكان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع.