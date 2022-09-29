رئيس "سالك" للعربية: هكذا ستستفيد الشركة من خطة دبي 2040  

قال الرئيس التنفيذي لشركة سالك، إبراهيم الحداد، إن حجم الطلبات الكبير أدى إلى رفع نسبة طرح "سالك" في سوق دبي المالي، والذي يؤكد ثقة المستثمرين في الشركات المتواجدة في دبي.

وأضاف الحداد في لقاء مع "العربية"، اليوم الخميس، على هامش بدء تداول سهم "سالك" في سوق دبي، أن الطلب على أسهم الشركة فاق المعروض 49 ضعفا، كحجم إجمالي، لافتا إلى أنه إذا تم استثناء الشركات أو المستثمرين الأساسيين، فإن حجم الطلب يقارب 57 ضعفا.

مادة اعلانية

وأكد أن الشركة ستستفيد من خطة دبي 2040، التي تهدف إلى زيادة عدد سكان المدينة إلى 70% خلال الـ20 سنة المقبلة، وهو ما يفوق أي معدل موجود في المنطقة.

وأوضح الحداد، أن من أهداف الخطة أيضا استقبال 25 مليون زائر خلال العام 2025، إضافة إلى إستضافة أحداث عالمية مميزة تصل إلى أكثر من 400 حدث خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل ذلك سيصب في مصلحة "سالك".

وأشار إلى أن بوابات "سالك" موجودة في مناطق استراتيجية بدبي، وتستفيد بلا شك من الأحداث الاقتصادية التي تستضيفها الإمارة.