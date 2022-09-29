أول روبوت قادر على قراءة المشاعر البشرية.. والسعر مفاجأة

كشفت شركة شاومي عن ثاني روبوت من تصميمها، والذي يحمل اسم سايبر وان، بعد الكائن الآلي الرباعي سايبر دوج CyberDog الذي كشفت عنه العام الماضي.

وجاء الكشف خلال حدث في أغسطس الماضي، للكشف عن الهاتف الذكي Mix Fold 2 في بكين، حيث حمل زهرة وسلمها إلى المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، لي جون. بعد ذلك قام الروبوت بعرض بعض أوضاع الكونغ فو وشارك في التقاط صورة شخصية مع لي جون باستخدام الهاتف الجديد Mix Fold 2.

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ووفقاً لبيان للشركة، فإن روبوت سايبر وان مزوّد بخوارزمية تفاعل مدعمة بالذكاء الاصطناعي AI، يمكنه من خلال التعلم الذاتي، وقراءة المشاعر البشرية، إذ يعتمد على الرؤية للتعرف على محيطه الخارجي من منظور ثلاثي الأبعاد، وكذلك التعرف على الأفراد والإيماءات والتعابير.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR — Lei Jun (@leijun) August 11, 2022

وقال لي جون في سياق الحدث: "يمكن لسايبر وان التعرف على 85 صوتاً طبيعياً مختلفاً و45 تصنيفاً للشعور البشري، وهو قادر على اكتشاف السعادة وحتى مواساة المستخدم في أوقات الحزن"، مضيفاً: "مع وجود الذكاء الاصطناعي، يعد هذا الروبوت اكتشافاً لإمكانيات النظام البيئي التكنولوجي المستقبلي لشركة شاومي وإنجازاً جديداً للشركة"، وفقاً لما نقله موقع " asiaone"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يبلغ ارتفاع الروبوت 177 سنتيمتراً ويزن 52 كيلو غراماً.

لم تقدم الشركة تفاصيل إضافية حول سايبر وان، ولا يزال السعر الدقيق للروبوت غير واضح، على الرغم من أن لي جون قال إنه من المحتمل أن يكون في حدود 700 ألف يوان، وهو ما يعادل 104 آلاف دولار.