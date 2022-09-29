لماذا تتزايد فرص الاستثمار في قطاع التعليم بالمنطقة؟

قال استشاري التعليم والمهارات فيPWC الشرق الأوسط، الدكتور أيهم فيومي، إنه نظرا لأهمية التعليم في المنطقة والثقة في المناهج الأجنبية تحديدا فإن هناك ثقة في التعليم، ومنها مدارس "جيمس" GEMS للتعليم في الإمارات، أحد أكبر مقدمي التعليم في المنطقة.

وأضاف أيهم فيومي، في مقابلة مع "العربية"، أن إمارة دبي بها 300 ألف طالب يتوزعون على أكثر من 180 جنسية، 95% منهم يدرسون مناهج غير مناهج وزارة التعليم، وأكثرها المنهج البريطاني والهندي والأميركي.

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وأوضح استشاري التعليم، أن الوضع في السعودية مختلف، لأن نسبة 85% من الطلاب في المدارس الحكومية، و15% في القطاع الخاص، ولذلك توجد فرص كبيرة للتوسع في بعض الدول، وقد يلعب المستثمرون كأفراد ومؤسسات وصناديق سيادية في السعودية دوراً في ذلك.

قال استشاري التعليم والمهارات في PWC الشرق الأوسط، إنه عند الاستثمار في التعليم لا يمكن إغفال البعد الاجتماعي، لأن الاقتصاد يبنى على التعليم، ومن هذا المنطلق فإن الاستثمار في التعليم مجد، ومن الناحية المالية يلاحظ نمو المدارس الخاصة في آخر 5 سنوات بنسبة تتجاوز 30% في بعض الدول، بينما نسبة نمو المدارس الحكومية لا تتجاوز 5%.

وأضاف أن هامش الربح في قطاع التعليم ليس بالضرورة مرتفعاً، وقد لا يتجاوز 15%، ولذلك قد لا يكون محفزاً، لكن نمو قيمة المؤسسة وأسهمها قد يكون أهم نتيجة قيمة ما تقدمه في المجتمع.

وأوضح أيهم فيومي أن هناك فرصا عديدة غير مستغلة في التعليم مرتبطة بالواقع الافتراضي والميتافيرس نظراً لوجود استخدامات متعددة لها في التعليم، والفرص في أغلب دول المنطقة، ولا يزال في السعودية حاجة لمناهج أكثر تنوعا ومبتكرة تساعد في انتشار التعليم العالمي.