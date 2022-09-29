لماذا ترتفع الفائدة بين البنوك السعودية؟

توقع عبد العزيز السيف، مؤسس وشريك سبعين كابيتال، أن تصل الفائدة الأميركية بنهاية السنة إلى 4%-4.5%، ارتفاعاً 3.25% حالياً، مشيراً إلى التصاعد في رفع الفائدة الأميركية منذ بداية العام حين كانت عند 0.25%.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أن "السايبور" يتحدد من خلال نسبة السيولة في البنوك السعودية، وسعر الفائدة المحدد من قبل المركزي (ساما) أو ما يسمى الريبو العكسي الذي يحدد بدوره وفق سعر الفائدة الأميركية، موضحاً أن العامل الأخير هو الأهم.

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وقال إن نسبة السيولة في البنوك السعودية شهدت هبوطاً نسبياً بداية العام، ما أدى إلى ارتفاع نسبة السايبور فوق اللايبور فكان الهامش قد وصل إلى قمته في مايو/يونيو عند 150 نقطة تقريباً.

وأضاف أن الإقراض كان متسارعاً، الأمر الذي لم يترافق مع زيادة في الودائع.

وتابع: "ضخت ساما سيولة كبيرة في تلك الفترة بحوالي 50 مليار ريال، كما وضعت أداة جديدة هي عمليات السوق المفتوحة لمدة 3 أشهر والتي تسمح للبنوك بالاقتراض من المركزي لمدة محددة، مما حسن السيولة في القطاع البنكي بشكل كبير وعكس الصورة فأصبح السايبور أقل من اللايبور".

وقال إن السيولة الزائدة بدأت تتلاشى ووصلنا إلى الحجم الطبيعي، وأصبح السايبور الآن فوق اللايبور بواقع 40-44 نقطة، وهي مستويات تعد طبيعية، إذ استمر في الارتفاع مع زيادة متوسط سعر الفائدة في الولايات المتحدة والفائدة المحددة من المركزي السعودي.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن التذبذب في أسعار الفائدة ألقى بظلاله على سوق السندات، موضحاً أن البنوك السعودية لديها انكشاف ضئيل على السندات العالمية.