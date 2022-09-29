ماكنزي سكوت تتقدم بطلب طلاق جديد من مدرس العلوم.. طلبت هذا الأمر!

تقدمت ماكنزي سكوت، التي تعد واحدة من أغنى نساء العالم، وأحد أكثر المتبرعين للأعمال الخيرية، وأكثرهم نفوذاً، بطلب الطلاق من دان جيويت، مدرس العلوم الذي تزوجته بعد انفصالها عام 2019 عن مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس.

وقالت سكوت في التماس قدمته في محكمة مقاطعة كينغ العليا في ولاية واشنطن يوم الاثنين: "نطلب من المحكمة فسخ زواجنا".

مادة اعلانية

ويُظهر المستند أن للزوجين عقداً يوضح كيفية تقسيم العقارات والممتلكات الشخصية الأخرى. وأضافت في طلبها: "لا حاجة إلى النفقة الزوجية".

وفيما يوجد مكان محدد في الالتماس يشير إلى ما إذا كان لدى المتقدمين للطلاق اتفاق ما قبل الزواج، إلا أنه أشار فقط إلى وجود عقد انفصال.

وأعلنت سكوت، التي تبلغ قيمة ثروتها 28.9 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، زواجها من جيويت العام الماضي عبر صفحتها الخاصة بالعطاء الخيري Giving Pledge، وهو وعد يقطعه الأثرياء بأنهم سيتنازلون عن غالبية أموالهم في حياتهم بإرادتهم.

وسيطرت سكوت على ثروة تبلغ 36 مليار دولار بعد طلاقها من بيزوس، عندما تركت لها حصة 4% في أمازون.

ومنذ ذلك الحين بدأت سلسلة من التبرعات غير مسبوقة، حيث نشرت أكثر من 12 مليار دولار منذ أن وقعت التعهد في عام 2019.

وليس من الواضح حجم الدور الذي لعبه جيويت في العمل الخيري لسكوت، الذي لديه فريق من الخبراء والمستشارين يستكشفون مجموعة واسعة من المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت سكوت إن فريقها يعمل على بناء موقع إلكتروني يتضمن قاعدة بيانات قابلة للبحث عن منحها.