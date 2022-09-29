هل يشعل إعصار إيان أزمة جديدة بأسعار الغذاء في أميركا؟

يعد إعصار إيان، أحدث كارثة طبيعية تؤثر على أسعار الغذاء، حيث أدت العاصفة التي ضربت فلوريدا بالفعل إلى ارتفاع أسعار عصير البرتقال، وقد تؤدي قريبا إلى الضغط على إمدادات الأسمدة في البلاد، مما قد يكون له تأثير بعيد المدى.

وبلغت أسعار عقود عصير البرتقال المركز المجمد حوالي 1.92 دولار للرطل، يوم الأربعاء، بزيادة أكثر من 5% عن يوم الثلاثاء.

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وفلوريدا هي منتج رائد للحمضيات، بما في ذلك البرتقال والجريب فروت.

ويتعرض ما لا يقل عن 75% من حزام الحمضيات في فلوريدا لخطر هطول أمطار غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة، وفقًا لمزود صور الأقمار الصناعية "ماكسار تكنلوجيز".

ووجدت شركة "ماكسارز ويزر ديسك"، أن ثلث البساتين على الأقل من المحتمل أن تشهد بعض الأضرار الناجمة عن الرياح، معظمها في الجزء الشمالي الغربي من حزام الحمضيات.

وارتفعت العقود الآجلة لعصير البرتقال بنسبة 30% تقريبا هذا العام.

ويصعب توقيت العاصفة بالنسبة للمزارعين في فلوريدا، حيث تقترب محاصيل الحمضيات من موسم الحصاد.

وتقول "ماكسار": "سيكون هناك قدر كبير من تساقط الثمار وخسائر في الفاكهة من الأشجار".

وكان إنتاج الحمضيات بالفعل تحت ضغط كبير حتى قبل إعصار إيان، ففي يوليو، قدرت وزارة الزراعة الأميركية أن إنتاج الولايات المتحدة من البرتقال سينخفض بنسبة 13% في 2021-2022 إلى أدنى مستوى له منذ 55 عاما بسبب الجفاف في كاليفورنيا وخضرة الحمضيات في فلوريدا.

وتخضير الحمضيات هو مرض يتسبب في إنتاج الأشجار لثمار أقل وأصغر في الحجم.

ونتيجة لذلك، يتعين على منتجي العصير استخدام المزيد من البرتقال لكل زجاجة، مما يزيد من تكاليفهم ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين.

وبالفعل، ارتفعت أسعار البرتقال واليوسفي بنسبة 14.4% خلال العام حتى أغسطس.

وارتفعت أسعار العصائر والمشروبات غير الكحولية الأخرى بنسبة 13.1% في تلك الفترة.

في الوقت نفسه، يوجد منتج رئيسي للفوسفات المستخدم في الأسمدة في تامبا، حيث من المتوقع أن تضرب العاصفة بشدة.

وتقول شركة "موزاييك"، المنتجة، إنها توفر نصف جميع الفوسفات الحبيبي المباع لمزارعين في أميركا الشمالية.

ووفق شبكة "سي إن إن"، قال مدير اتصالات شركة "موزاييك"، وليام باركسدال: "تحسبا لتأثير كبير من إعصار إيان، اتخذنا الخطوات المناسبة لحماية شعبنا ومناجمنا ومصانعنا ومرافق الموانئ والمكاتب الإدارية".

وأشار إلى أن الموظفين في مكتب الشركة في تامبا ومواقع أخرى يعملون عن بعد.

وقالت الشركة إنها تواصل استكمال الاستعدادات في منشآت تعدين وإنتاج الفوسفات في فلوريدا وكذلك في لويزيانا، مضيفة أن تلك الاستعدادات بدأت الأسبوع الماضي.

وعندما ينفق المزارعون المزيد على الأسمدة، عليهم إما رفع أسعار المحاصيل التي يزرعونها، أو تقليص المعروض والإنتاج. وفي كلتا الحالتين، يتم زيادة أسعار على المستهلكين.

وتأتي العاصفة في وقت يشهد فيه المستهلكون بالفعل زيادات قياسية في أسعار المواد الغذائية.

وارتفعت تكاليف الغذاء هذا العام بنسبة 11.4% حتى أغسطس، وهي أكبر زيادة سنوية منذ مايو 1979، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.

كما قفزت أسعار البقالة بنسبة 13.5%، وزادت أسعار قوائم المطاعم بنسبة 8%.