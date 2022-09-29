هل يمر بنك إنجلترا بحالة من التخبط؟

قال كبير استراتيجي الأسواق في Tradepedia ، حبيب عقيقي، إن بنك إنجلترا ثامن أقدم بنك مركزي في العالم وقدوة البنوك المركزية الأخرى في العالم، يمر حالياً بحالة تخبط، وما يحدث في السوق البريطانية أمر غير مسبوق.

وأضاف حبيب عقيقي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن بنك إنجلترا اعتمد سياسة نقدية تشددية عبر رفع الفائدة لمحاربة التضخم، ثم جاءت الحكومة وأقرت سياسة مالية توسعية عبر خفض الضرائب وهو ما رفع المخاوف في السوق من تفاقم العجز وارتفاع الدين العام وزيادة تكلفته في ظل معدلات فائدة مرتفعة ومستمرة في الارتفاع ولذلك حدث تراجع في سعر العملة.

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وأوضح عقيقي، أن ارتفاع عوائد السندات وتزامنه مع تراجع العملة البريطانية يعطي إشارة قوية جداً على فقدان الثقة بالأسواق، ومع زيادة عوائد السندات لأعلى مستوياتها في سنوات وانخفاض الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى على الإطلاق، دفع ذلك الأمر بنك إنجلترا إلى التدخل المفاجئ بإعلان شراء السندات، بينما كان المتوقع تدخله برفع أسعار الفائدة.

وقال كبير استراتيجي الأسواق في Tradepedia ، إن بنك إنجلترا بدأ دورة تيسير كمي ويطبق سياسة تشددية وتوسعية في وقت واحد، بينما يرفع الفائدة لسحب سيولة من السوق إذ يزيد السيولة عبر الدخول لشراء السندات.

وأضاف أن الحكومة البريطانية أقرت خطة توسع مالي كبير عبر خفض ضرائب وهو ما يزيد السيولة ويرفع التضخم والبنك يدخل دورة جديدة من التيسير الكمي في حين التضخم عند 10%.

وأوضح حبيب عقيقي أن خطة البنك لو نجحت في تعزيز الاقتصاد سترفع التضخم وستجبر المركزي على رفع الفائدة وبالتالي يرتفع الدين العام وتكلفته وهو سبب تراجع الإسترليني.

قال بنك إنجلترا إنه سيشتري سندات طويلة الأجل "بأي نطاق ضروري"، لاستعادة النظام في السوق.

من جانبها، قالت وزارة المالية البريطانية إن تدخل بنك إنجلترا في سوق السندات الحكومية كان ضروريًا لمعالجة "التقلبات الشديدة" وخلل السوق، وإن أي خسائر ستعوضها الحكومة بالكامل.