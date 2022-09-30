البورصة المصرية تصمد أمام خسائر الأسواق العالمية في سبتمبر

على الرغم من موجة النزيف التي طاردت البورصات وأسواق الأسهم العالمية خلال شهر سبتمبر الجاري، لكن البورصة المصرية تمكنت من تحقيق مكاسب شهرية طفيفة، على الرغم من تباين المؤشرات.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.4% لتربح الأسهم نحو 2.8 مليار جنيه خلال تداولات سبتمبر، وذلك بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 685.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أغسطس الماضي إلى نحو 688 مليار جنيه في إغلاق تداولات شهر سبتمبر.

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على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% فاقداً نحو 171 نقطة بعدما نزل من مستوى 9998 نقطة في إغالاق تعاملات شهر أعسطس الماضي، إلى نحو 9827 نقطة بنهاية شهر سبتمبر الحالي.

فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% مضيفاً نحو نقطة واحدة مرتفعاً من مستوى 1903 نقاط إلى مستوى 1904 نقاط.

كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% فاقداً نحو 227 نقطة بعدما نزل من 12371 نقطة إلى نحو 12144 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% فاقداً نحو 72 نقطة بعدما نزل من مستوى 4048 نقطة إلى نحو 3976 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% مضيفاً نحو 49 نقطة مرتفعاً من مستوى 2201 نقطة إلى نحو 2250 نقطة.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% مضيفاً نحو 35 نقطة مرتفعاً من مستوى 3153 نقطة إلى نحو 3188 نقطة.

ونزل مؤشر "تميز" بنسبة 5% فاقداً نحو 192 نقطة بعدما تراجع من مستوى 3746 نقطة إلى نحو 3554 نقطة. فيما صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.9% رابحاً نحو 23 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1191 نقطة إلى نحو 1214 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات الخميس، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي، مدفوعة بمشتريات عربية ومحلية، ليربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 5.6 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.29%، فيما صعد مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.51%.