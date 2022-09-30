خبراء يحذّرون من 9 تطبيقات احتيالية.. إن كانت على هاتفك أزلها فوراً!
ترتكب عدة أشكال من "الاحتيال الإعلاني"
بينما نسمع كثيرًا عن تطبيقات "أندرويد" التي تحمل برامج ضارة وأخرى إعلانية، من النادر أن تتسلل تطبيقات iOS الاحتيالية عبر الأمان الذي توفره أبل ونظامها.
مع ذلك، كشف فريق Satori Threat Intelligence & Research التابع لشركة الأبحاث الأمنية HUMAN، عن 9 تطبيقات آيفون من هذا القبيل، "ترتكب عدة أشكال مختلفة من الاحتيال الإعلاني" عند تثبيتها.
في تدوينة مطولة، وجد الباحثون أن العديد من التطبيقات، التي كان أكثر من 10 منها على iOS وحوالي 75 على أندرويد "تحتوي على كود يتظاهر بأنه ألعاب أخرى مشروعة لأغراض الدعاية، مما يساعد على تغطية عملياتهم".
استخدمت التطبيقات المعنية التعتيم على الكود لإنشاء نقرات مزيفة وإعلانات احتيالية على الشاشات المخفية "المحملة بالإعلانات، والتي تخدع المعلنين للدفع مقابل مرات ظهور وهمية لجمهور غير موجود".
التطبيقات التي اكتشفها الباحثون كلها تقلد ألعاباً شعبية، ومنذ ذلك الحين تمت إزالتها من متجر التطبيقات، وهي كالآتي:
Fire-Wall
Loot the Castle
Ninja Critical Hit
Racing Legend 3D
Rope Runner
Run Bridge
Shinning Gun
Tony Runs
Wood Sculptor
لم يكشف الباحثون عن أي مخاطر أمنية لحد الآن، لكن العمليات الخلفية والإرسال يمكن أن يكون لهما تأثير على الأداء وعمر البطارية.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر الفريق من أن المطورين "قد يقومون بتحديث التطبيقات لتغيير طريقة عملها، لذا فإن إزالة التطبيقات هي أفضل خيار".
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