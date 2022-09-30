"الراجحي المالية": ميزانية السعودية يمكنها تحقيق 820 مليار ريال من بيع النفط
مازن السديري قال إن الميزانية تستند لـ76 دولاراً كسعر برميل النفط
قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية مازن السديري، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن إيرادات الميزانية السعودية في عام 2023، والتي تم الإعلان عنها مساء الجمعة، تقوم على 76 دولاراً كسعر لبرميل النفط.
وأضاف السديري "76 دولارا هو سعر متحفظ، وواقعي جدا".
وأكد أنه ووفقا لتقديرات "الراجحي المالية"، فإن أسعار البترول سيكون متوسطها حتى نهاية العام 98 دولارا، وعلى إنتاج السعودية 10.8 سيعطي ناتج بترولي للمملكة بنحو 820 مليار ريال، وسينعكس على ارتفاع النفقات 18%، في 2023".
"صحيح أن العالم مقبل على كساد اقتصادي، وهذا يؤثر عبر خفض الطلب على النفط، بسبب انخفاض السيولة عالميا، ولكن توجد مشاكل أخرى من بينها قلة المعروض في الأسواق وعقوبات النفط الروسي"، بحسب السديري.
وقال إنه وللآن حجم المخزونات والطلب العالمي على النفط في مرحلة حرجة.
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