.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

Crystol Energy: أوبك+ قد تخفض الإنتاج بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً

  • الخط
خاص

Crystol Energy: أوبك+ قد تخفض الإنتاج بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً

استبعدت الرئيسة التنفيذية للشركة الخفض بمليون برميل كما تدفع روسيا وفق التقارير غير الرسمية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت كارول نخلة، الرئيسة التنفيذية لشركة Crystol Energy في مقابلة مع "العربية"، أن تقوم مجموعة أوبك+ بخفض إنتاج النفط في الاجتماع القادم بما يتراوح بين 300 ألف ونصف المليون برميل يومياً، مستبعدة الخفض بمليون برميل كما تدفع روسيا وفق التقارير غير الرسمية.

وقالت في مقابلة مع "العربية"، إن مليون برميل حجم كبير في ظل الأوضاع الحالية، مع قرب الحزمة الثامنة من العقوبات الأوروبية على روسيا والتي ستتضمن سقفاً لسعر النفط الروسي، إلى جانب قرب انتهاء عمليات السحب من الاحتياطي الأميركي وموسم الأعاصير الذي عطل الإنتاج في خليج المكسيك.

وأضافت: "العوامل ما زالت لا تبرر الخفض بحوالي مليون برميل يومياً".

أسعار النفط تتجه لتسجيل أول خسارة فصلية منذ أكثر من عامين طاقة أسعار النفط أسعار النفط تتجه لتسجيل أول خسارة فصلية منذ أكثر من عامين

وكانت "رويترز" نقلت عن مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قوله إن كبار الأعضاء في تكتل أوبك+ الذي يضمن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا، بدأوا مناقشات بخصوص تطبيق خفض لإنتاج النفط عند اجتماع التكتل في الخامس من أكتوبر.

لفتت الرئيسة التنفيذية لشركة Crystol Energy، إلى أن العامل الاقتصادي الذي له أكبر تأثير على الطلب يلعب الدور الأساسي في توقعات الأسواق في الربع الأخير من العام، مع تخفيض توقعات الأسعار من قبل بيوت الخبرة مثل غولدمان ساكس مؤخراً.

وخفض بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط للعام 2023، بسبب ضعف الطلب وارتفاع الدولار الأميركي، لكنه أشار إلى أن نقص الإمدادات العالمية يعزز التوقعات الصعودية طويلة الأجل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف نجحت الصين في معاقبة تايوان اقتصاديًا؟ كيف نجحت الصين في معاقبة تايوان اقتصاديًا؟
اكتشف المزيد