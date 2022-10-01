كيف تأثرت أسهم البنوك برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في مصر؟

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن تراجع قطاع البنوك بالبورصة بنسبة 2.2%، وذلك بعد أسبوع من قرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي لتصبح 18% بدلا من 14%.

ويعد الاحتياطي الإلزامي، بجانب دوره الرئيسي في استقرار النشاط المصرفي والحفاظ على ودائع العملاء، أنه إحدى الأدوات التي تلجأ إليها البنوك المركزية حول العالم للتحكم في السيولة المصرفية وبالتالي حركة السوق دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة، وذلك ضمن خطتها لمواجهة وتيرة التضخم المتسارعة.

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وتصدر أسهم البنوك الهابطة سهم بنك كريدي أغريكول مصر الذي تراجع بنسبة 4.53%، أعقبه سهم البنك التجاري الدولي مصر متراجعاً بنسبة 4.08%. تلاه سهم بنك أبوظبي الإسلامي الذي انخفض بنسبة 2.99%، ثم سهم بنك التعمير والإسكان متراجعاً بنسبة 1.6%، وأخيرًا سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه المصري الذي تراجع بنسبة 0.14%.

كما هبطت قطاعات التجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.4%، 1.8%، 1.6%، على التوالي.

ووفق التقرير الأسبوعي، فقد ارتفع 12 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه الذي صعد بنسبة 8.2%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف مرتفعاً بنسبة 6%، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بعدما صعد بنسبة 3.4%.

كما صعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.1%، وزاد قطاعات الموارد الأساسية بنسبة 1.8%، كما صعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، وأيضاً ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%.

وارتفع قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.6%. ونما قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، كما صعد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وأخيراً ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%.