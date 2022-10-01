"إمباور" الإماراتية تخطط لطرح عام أولي بـ700 مليون دولار في نوفمبر

تعتزم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزية "إمباور" تنظيم طرح عام أولي في دبي يهدف إلى جمع ما يصل إلى 700 مليون دولار، على أن القائمين على الطرح يأملون بأن يتم إدراج الشركة في بورصة دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة إن شركة "إمباور" عقدت اجتماعات أولية مع المستثمرين لجذب الاهتمام.

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وسيكون هذا هو الطرح الحكومي الرابع الذي تشهده دبي كجزء من خطط الإمارة لتعزيز أسواق رأس المال ومكانتها كمركز مالي، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

وقالت المصادر إن تفاصيل الاكتتاب العام الأولي مثل الحجم والتوقيت ما زالت أولية وقابلة للتغيير، وأضافوا أن "إمباور" قد تقرر المضي قدما في الإدراج في بداية العام المقبل بدلا من نوفمبر.

وتتسارع الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وتدفقات المستثمرين في بداية عام 2022 إلى جعل المنطقة واحدة من أسواق الإدراج القليلة المزدحمة على مستوى العالم، في الوقت الذي تعاني فيه أسواق العالم من تقلبات ومخاوف التضخم كما أن خسائر أسواق الأسهم العالمية تسببت في توقف الاكتتابات الأولية في الأسواق الكبرى من لندن إلى نيويورك وهونغ كونغ.

وحصد أحدث طرح عام أولي في دبي، وهو طرح بقيمة مليار دولار لشركة "سالك" المشغلة لخدمات الطرق في المدينة، طلبات هائلة بلغت 50 مليار دولار أميركي، ويتم تداول أسهم الشركة حالياً بنسبة 10% أعلى من سعر العرض.

وشركة "إمباور"، التي تأسست منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، مملوكة بنسبة 70% لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي أدرجت في وقت سابق من هذا العام في عرض قيمته 6.1 مليار دولار. وهي أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بحصة سوقية تبلغ 80% تقريباً في دبي.

وحققت "إمباور" أرباحا صافية قدرها 432 مليون درهم (118 مليون دولار) من إيرادات بلغت 1.15 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي بزيادة 11 بالمئة عن العام السابق.