الكشف عن عملة بريطانيا الحاملة لصورة الملك تشارلز.. وهذا ما سيكتب عليها!

تم الكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث التي ستظهر على العملات المعدنية البريطانية من قبل دار سك العملة الملكية في المملكة المتحدة Royal Mint - صانع العملات المعدنية في المملكة المتحدة.

الصورة، التي ستظهر لأول مرة على عملات معدنية تذكارية بقيمة 5 و50 بنساً تكريماً لحياة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، صممها النحات البريطاني مارتن جينينغز ووافق عليها الملك، وفقاً لبيان صادر عن دار سك العملة الملكية.

مادة اعلانية

وتماشياً مع التقاليد، ستواجه صورة الملك جهة اليسار، في الاتجاه المعاكس لصورة والدته.

ومن المقرر أن يكتب على العملة بالنقش اللاتيني المحيط لها: "• CHARLES III • D • G • REX • F • D • 5 POUNDS • 2022"، والتي تُترجم إلى "الملك تشارلز الثالث، بفضل من الله، المدافع عن الإيمان"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ونقل البيان عن جينينغز قوله: "إنه لشرف كبير أن نحفر أول صورة رسمية لجلالة الملك، وأن أحصل على موافقته الشخصية على التصميم".

وأضاف "تم نحت الصورة من صورة للملك، وهي مستوحاة من التماثيل الرمزية التي زينت عملات بريطانيا على مر القرون. إنه أصغر عمل قمت بإنشائه، لكن من دواعي التواضع معرفة أنه سيشاهده ويحتفظ به الناس في جميع أنحاء العالم لقرون قادمة".

وقالت دار سك العملة الملكية إن العملة المعدنية من فئة 50 بنسا ستطرح للتداول العام في الأشهر المقبلة.

وسيحتوي ظهر العملة المعدنية فئة 5 جنيهات إسترلينية على صورتين جديدتين للملكة إليزابيث الثانية، صممهما الفنان جون بيرجدال.

سيظهر ظهر 50 بنساً بتصميم ظهر في الأصل على عملة تاج التتويج لعام 1953 للملكة الراحلة. وسيشمل أربعة أرباع الأسلحة الملكية المصورة داخل درع. بين كل درع سيكون شعار كل دولة في المملكة المتحدة: وردة لإنجلترا، وشوك لأسكتلندا، ونفل لأيرلندا الشمالية وكراث لويلز.

بدوره، قال مدير متحف دار سك العملة الملكية، كيفن كلانسي: "جلالة الملكة إليزابيث الثانية، الراحلة، نالت عملات معدنية أكثر من أي ملك بريطاني آخر في عهد استمر لمدة 70 عاماً". "بينما ننتقل من العصر الإليزابيثي إلى العصر الكارولي، فإنه يمثل أكبر تغيير في العملة البريطانية منذ عقود، والمرة الأولى التي يرى فيها كثير من الناس صورة مختلفة".