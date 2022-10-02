انقسامات واضحة بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.. ماذا تحمل للمستقبل؟

بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في طرح وجهات نظر مختلفة حول مدى سرعة رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يوازنون فيه بين التضخم الحاد والضغط المتزايد في الأسواق المالية.

مع نطاق هدف الاحتياطي الفيدرالي الآن عند 3% إلى 3.25% وحركات قليلة فقط من الوصول إلى ذروة توقعاتهم، بدأ المسؤولون يتحدثون بشكل مختلف عن الحاجة الملحة للوصول إلى هذه الذروة.

مادة اعلانية

ويقول الفريق المؤيد لرفع أسعار الفائدة بقوة مثل لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنه يتعين عليهم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بقوة لكسب المعركة ضد التضخم، حتى لو تسبب ذلك في ركود. فيما عرضت نائبة الرئيس لايل برينارد تقييماً أكثر ليونة مع الاستمرار في التأكيد على الحاجة إلى تشديد السياسة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت برينارد في خطاب يوم الجمعة - الأول من قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ اجتماع المسؤولين الأسبوع الماضي - إن السياسة ستحتاج إلى أن تكون مقيدة لبعض الوقت وتجنب مخاطر التراجع المبكر.

لكنها أضافت ملاحظة تحذيرية حول مدى السرعة التي يحتاجون إليها، بينما تناقش عدداً من الطرق التي يمكن أن تنعكس فيها دورة رفع أسعار الفائدة العالمية على الاقتصاد الأميركي.

كما سلطت زميلتها في سان فرانسيسكو ماري دالي الضوء على تكلفة الإفراط - وكذلك عدم فعل المطلوب من السياسة النقدية - لتهدئة الأسعار.

وأظهرت تعليقاتهم اختلافاً طفيفاً فيما كان تياراً موحداً من الإصرار من رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين الذين أعلنوا عزمهم الثابت على سحق التضخم.

ويتم بالفعل إرسال التكاليف المحتملة على الاقتصاد في شكل هبوط في أسعار الأصول. إذ انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 9.3% في سبتمبر في أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020 مع انتشار كوفيد-19.

غرق الأسهم الأميركية

من جانبه، قال بنك أوف أميركا كورب إن ضغوط الائتمان وصلت إلى "مستوى حرج" يبدأ بعده الخلل الوظيفي. وأكد أن هذا المسار بالتأكيد يريد الاحتياطي الفيدرالي تجنبه لأنه من الصعب السيطرة على انهيار السوق ويمكن أن يؤدي إلى تسريع الانكماش.

وظهرت الانقسامات بين المسؤولين في توقعاتهم الصادرة في 21 سبتمبر والتي أظهرت أن 8 مسؤولين يقدرون أنهم سينهون العام بمعدلات في نطاق 4% إلى 4.25% بينما كان التاسع أعلى بمقدار ربع نقطة.

وحذرت برينارد من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للمدى الكامل للتضييق على نطاق واسع في جميع أنحاء الاقتصاد.

وقالت في مؤتمر استضافه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول الاستقرار المالي: "عدم اليقين مرتفع حالياً، وهناك مجموعة من التقديرات حول الوجهة المناسبة للنطاق المستهدف للدورة". "سيمكننا العمل عن عمد وبطريقة تعتمد على البيانات من معرفة كيف يتكيف النشاط الاقتصادي والتضخم مع التضييق التراكمي."

ويتناقض هذا بشكل حاد مع وجهة نظر المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي المتبنين لفكرة رفع أسعار الفائدة، إذ جادلت ميستر بقوة ضد التحول إلى سياسة أكثر تداولية، كما فعل المسؤولون في دورات التشديد السابقة عندما أدت حالة عدم اليقين العالية إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في المرة الواحدة.

وقالت ميستر إنه في الوقت الذي يكون فيه التضخم مرتفعاً للغاية، ويكون اتجاه توقعات التضخم صعباً، فإن التجاوز هو أفضل من التقليل من الهدف.

وأضافت: "قد يكون من الأفضل لواضعي السياسات أن يتصرفوا بشكل أكثر عدوانية لأن الإجراءات العدوانية والوقائية يمكن أن تمنع حدوث أسوأ النتائج فعلياً".