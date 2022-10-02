rob hornby للعربية: 72% من الرؤساء التنفيذيين قلقون بشأن فقدان وظائفهم

أكد rob hornby رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة الاستشارات ALIX PARTNERS في حديث مع العربية، أن الاستطلاع الأخير الذي قامت به الشركة والذي شمل أكثر من ثلاثة آلاف رئيس تنفيذي من حول العالم، أظهر أن 72% من الرؤساء التنفيذيين قلقون بشأن فقدان وظائفهم.

وأضاف hornby أن ما يميز قطاع الأعمال في السعودية والإمارات بالمقارنة مع بقية العالم، وجود التفاؤل والثقة القوية في الحكومات لتقديم المبادرات والتمويل والابتكار لمساندة الشركات.

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وأشار إلى أن 72% من الرؤساء التنفيذيين قلقون بشأن فقدان وظائفهم، لأن العوامل التي تؤدي إلى الاضطرابات قوية جدا حاليا، والرؤساء التنفيذيون هم الذين يديرون هذه الاضطرابات، وهم غير متأكدين من أمن وظائفهم وإنما متفائلون بشأن استمرارية الشركات التي يعملون فيها، بالإضافة إلى ذلك وهو ليس مفاجئا تم ذكر مشاكل سلاسل الإمداد والجائحة والتوترات الجيوسياسية والتي أيضا أثرت على سلاسل الإمداد، كما تم التطرق إلى القوى العاملة، وهذا موضوع مثير للاهتمام، لأن الأمر لم يتعلق فقط بشح في الموارد البشرية وإنما نقص في المهارات.

وأوضح hornby أن السعودية والإمارات لحقتا بالنماذج التي شهدناها على الصعيد العالمي وإنما بفارقين، الأول وجود تفاؤل عام في قطاع الأعمال وهو ما لم نره في بقية دول العالم، وثانيا وجود ثقة قوية في الحكومات لقيادة قطاع الأعمال في بيئة مضطربة لاتخاذ دور قيادي في تقديم مبادرات والتمويل والابتكار لمساعدة قطاع الأعمال، وهو مرة أخرى ما لا نراه على مستوى العالم.

وتابع هناك قلق بين الشركات حول وضع أولويات العمل والمنافسة، وهذ ليس فقط من المنافسين الحاليين وإنما من لاعبين جدد في السوق إلى جانب تغيير نماذج العمل. إحدى النتائج المثيرة للاهتمام من الاستطلاع والملاحظ على مستوى العالم أن أكثر من 90% ممن شملهم الاستطلاع توقعوا ضرورة تغيير نماذج العمل خلال 3 سنوات، وهذا تغيير كبير من المنتظر حدوثه.

وقال hornby "أوصينا الشركات بالقيام بأربع نقاط: هي أولا تأسيس فريق عمل الغد اليوم. وثانيا غيّر شركتك وطورها قبل أن تسبقك شركة أخرى، تخيل التغيير وتنبأ به واجعله جزءا من استراتيجيتك. وهنا نرى أن حكومات المنطقة استباقية وقادرة على المساندة في هذا المجال. وثالثا تحرك حتى لو لم تكن لديك الخطة المثالية، نوصي بالتحرك وبعدها يتم التعديل. وأخيرا طور قدراتك الرقمية".