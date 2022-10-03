ثلث الأميركيين يتوقعون الدخول في دوامة الديون.. لهذا السبب

قال أكثر من ثلث الأميركيين، إنهم يتوقعون بأن يضطروا للاقتراض هذا العام بسبب إنفاقهم بتبذير على الفرق الرياضية المفضلة لديهم، والتذاكر الخاصة بمشاهدة ألعاب رياضية يعشقونها.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن التذاكر المبيعة لجمهور لعبة (Super Bowl LVI) الرياضية بلغ متوسط سعرها 9500 دولار، وهو ما يُظهر حجم القابلية لدى المواطن الأميركي بأن يدفع من أجل مشاهدة مباراة أو فريق رياضي مفضل.

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وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة "ليندنغ تري" المتخصصة بالخدمات المالية، أن 33% من الأميركيين يتوقعون الدخول في ديون خلال الخريف الحالي بعد التبذير في الإنفاق على فرقهم الرياضية المفضلة.

وشمل الاستطلاع آراء 1578 أميركياً، وتناول حجم ما يخططون ويرغبون في إنفاقه على الرياضة هذا الخريف.

وقال كبير محللي الائتمان في "ليندنغ تري"، مات شولتز: "يحب الأميركيون رياضاتهم ويحبونها ويحبونها، ولا يخشون إنفاق الأموال عليها".

وفي المتوسط يخطط عشاق الرياضة لإنفاق 664 دولاراً، ومع ذلك فإن الأمر يختلف حسب العمر، حيث وجدت الدراسة أن الجيل من 18 إلى 25 عاماً لديه استعداد لانفاق ما يصل الى 464 دولارا، أما جيل الألفية (من 26 إلى 41 عاماً) فمستعد لإنفاق 645 دولاراً، بينما لدى الجيل من 42 إلى 56 عاماً استعداد لإنفاق ما يصل الى 827 دولاراً.

وأفادت "ليندنغ تري"، بأن جيل الألفية هو الجيل الأكثر احتمالاً لإسقاط الأموال على الرياضة، حيث يخطط حوالي 50% منهم للإنفاق، وسيخصص ربعهم تقريباً أموالهم لشراء التذاكر من أجل مشاهدة الرياضات الحية.

وعلى الرغم من المتعة، إلا أن الكثير من التبذير يمكن أن يؤدي إلى عواقب طويلة المدى، حيث يتوقع حوالي 42% من جيل الألفية الدخول في ديون بسبب النفقات المتعلقة بالرياضة، بينما يتوقع 11% فقط من جيل الطفرة السكانية ذلك، بحسب ما نقل تقرير "سي إن بي سي".

وأوضحت الشركة المالية المتخصصة، إن أولئك الذين يكسبون أقل هم أكثر عرضة للديون، حيث من بين المستجيبين الذين يكسبون أقل من 35 ألف دولار في السنة يتوقع 44% ديوناً بسبب الإنفاق الرياضي، في حين أن 28% فقط من أصحاب الدخول المرتفعة لديهم نفس الخوف.

وعلى الرغم من النظرة التقليدية السيئة للدين، إلا شولز يقول إنه يمكن أن يكون جيداً في بعض الأحيان إذا كان يسمح لك بالحصول على تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

ومع ذلك يؤكد أنه من المهم عدم المبالغة في ذلك، فإذا كنت تستخدم بطاقة ائتمان لدفع أي إنفاق متعلق بالرياضة، فاستهدف سداد البطاقة بالكامل كل شهر لتجنب الاقتراض والفوائد المتراكمة.