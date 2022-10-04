بتهمة التشهير.. ترمب يقاضي "سي إن إن" ويطلب تعويضاً كبيراً

رفع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، دعوى قضائية ضد شبكة "سي إن إن" CNN بتهمة التشهير، وطلب تعويضات تزيد على 75 ألف دولار، وتعويضات عقابية قدرها 475 مليون دولار، وفقاً لدعوى رفعت يوم الاثنين.

وادعى ترمب أن الشبكة الإخبارية العملاقة أضرت بسمعته "بتوصيفات كاذبة وتشهيرية وتحريضية"، وقال إن سلوك سي إن إن، "يهدف إلى التدخل في حياته السياسية"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CBS"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وعلى وجه الخصوص، يجادل ترمب بأنه يستحق مئات الملايين من الدولارات كتعويض عقابي بسبب استخدام CNN لمصطلح "الكذبة الكبرى" لوصف "مخاوف ترمب المعلنة بشأن نزاهة العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وقال محامو ترمب إن "الكذبة الكبرى" هي إشارة مباشرة إلى تكتيك استخدمه أدولف هتلر وظهر في فيلم "كفاحي" لهتلر.

وأضافوا: "إذا قلت كذبة كبيرة بما يكفي وواصلت تكراره، فسيصدقها الناس في النهاية"، مشيرين إلى أن هتلر استخدمها لتوليد الكراهية ضد اليهود وتبرير إبادتهم الجماعية.

وكان الرئيس السابق يدعي منذ نوفمبر 2020 أن الانتخابات كانت مزورة، على الرغم من عشرات الدعاوى القضائية وعمليات إعادة الفرز التي تبين أنها لم تكن كذلك. ويخضع للتحقيق من قبل الكونغرس والحكومة لمحاولته قلب نتائج الانتخابات، وبعد عامين، لا يزال يدعي أنه فاز في انتخابات 2020.

وتمت إحالة القضية إلى القاضي راج سنغال الذي عينه ترمب في المنطقة الجنوبية لفلوريدا.