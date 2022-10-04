رئيس HSBC للعربية: مصر من الأسواق الأساسية بالنسبة لنا ونستهدف النمو فيها

قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة HSBC في مصر، تود ويلكوكس، إن قرار البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي اللازمة كان قرارا يتماشى مع متطلبات الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه رغم حالة عدم الاستقرار الحالية، فإن النظرة متوسطة الأجل للاقتصاد المصري إيجابية.

وأضاف ويلكوكس في مقابلة مع "العربية"، أن البنوك المركزية حول العالم عليها الآن التعامل مع أوضاع اقتصادية غير مستقرة ومكافحة التضخم,

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وذكر أن "مصر من الأسواق الأساسية بالنسبة لبنك HSBC عالميا ولدينا استراتيجية نمو هنا في مصر".

وتابعت: "القطاعات التي تهمنا هي القطاعات التي نجيد العمل فيها مثل الشركات العالمية والشركات والأفراد الذين لديهم تعاملات عبر الحدود".

وأكد ويلكوكس أن البنك يعمل بشكل متزايد على تنمية محفظة الشركات المحلية التي بدأت بالعمل على المستوى العالمي، مع التركز على ما نجيده في قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشهد نموا في مصر بجانب قطاعات (الاقتصاد الأخضر، الـ ESG، رواد الأعمال).

وحول نظرة البنك للاقتصاد المصري، قال ويلكوكس، إن "نظرتنا إيجابية بالرغم من عدم الاستقرار قصير الأمد الذي نراه.. فالاقتصاد المصري يتمتع بالأساسيات الصحيحة للمضي قدما، وهذه سوق واعدة للنمو بالنسبة لنا واستراتيجيتنا هي أن ننمو.. ونحن هنا منذ 40 سنة وأتوقع أن نبقى لسنوات كثيرة قادمة".

وأفاد بأنه "على المدى القصير سنشهد عدم الاستقرار ولكن على المدى المتوسط النظرة إيجابية".