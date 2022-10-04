سوق الأسهم السعودية تواصل الأداء الإيجابي و"تاسي" يرتفع 1.5%

واصلت سوق الأسهم السعودية الأداء الإيجابي في جلسة اليوم الثلاثاء، لتقترب من إغلاق الجلسة على ارتفاع للجلسة السادسة على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 1.47% ما يعادل 170.96 نقطة، ليصل إلى مستوى 11778.92 نقطة، في التعاملات المبكرة من الجلسة.

مادة اعلانية

وبلغت قيمة التداولات 3.57 مليار ريال عبر التداول على نحو 96.05 مليون سهم.

وارتفع 188 سهما مقابل تراجع 16 من إجمالي 217 شركة مدرجة.

وتصدر الارتفاعات سهم "أنابيب" بنسبة 7.68%، فيما تصدر التراجعات سهم الخليجية العامة بنسبة 1.08%.

فيما تصدر قيم التداول سهم مصرف الراجحي بنحو 178.75 مليون ريال، وتصدر سهم "دار الأركان" أحجام التداول بنحو 6.56 مليون سهم.

من جانبه، قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري، في مقابلة مع "العربية"، إن هناك مجموعة عوامل وراء ارتفاع سوق الأسهم السعودية، أولها النفط، لكن رغم بقاء النفط عند أسعار مرتفعة إلا أن هناك تخوفات من الكساد العالمي.

وأضاف مازن السديري، أن سوق الأسهم السعودية في وضعية أفضل حالياً مقارنة بالكثير من الأسواق العالمية لا سيما مع الحفاظ على مستوى أرباح جيد واستمرار خطط التنمية التي تنعكس على أداء الشركات.

وأوضح أن منظمة أوبك تستهدف الحفاظ على مستوى أسعار يساعد صناعة البترول في الحفاظ على التدفقات الرأسمالية.

وقال السديري إن الراجحي كابيتال تتوقع متوسط سعر برميل البترول عند 82 دولارا في 2023، والميزانية السعودية حسب تحليل الراجحي كابيتال مسعرة على 76 دولارا للبرميل، وهو ما ينعكس على رفع الإنفاق بحدود 18% لضمان خطط الدولة وماليتها.

وأوضح أن حجم الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 50%، ورغم ارتفاع القروض إلى 985 مليار ريال إلا أنها تمثل نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي.