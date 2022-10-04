STC للعربية: استثمرنا 5 مليارات ريال في الكابلات البحرية

قال الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين بمجموعة الاتصالات السعودية "stc" محمد العبادي، في مقابلة مع العربية، إن مبادرة Mena hub تهدف إلى تأسيس مركز رقمي لخدمة السوق السعودية والإقليمية.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع شركات المحتوى لاستضافتها في المملكة العربية السعودية لخدمة السوق بشكل أفضل.

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وأوضح أن المجموعة استثمرت نحو 5 مليارات ريال في الكابلات البحرية، وقال: "نمتلك حالياً 16 كابلا بحريا منها كابل رؤية السعودي".

وأشار إلى أن نقل أصول البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها مجموعة stc من مراكز بيانات وكوابل بحرية ونقاط التواجد الدولية ونقاط تبادل الإنترنت إلى شركة Center3 الجديدة، يهدف إلى خدمة السوق بشكل أفضل من ناحية المرونة والحيادية لتقديم خدماتها لكافة شركات الاتصالات والحوسبة السحابية.

ودشنت مجموعة الاتصالات السعودية "stc"، أحد أكبر وأهم مشاريعها، شركة Center3 المركز الإقليمي الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستكون الشركة الجديدة هي المالك لأصول البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها مجموعة stc من مراكز بيانات وكوابل بحرية ونقاط التواجد الدولية ونقاط تبادل الإنترنت، كما ستكون الشركة عبارة عن مجموعة من مراكز البيانات المحايدة للنواقل ومزود للاتصال الدولي لقطاع الاتصالات من خلال شبكة الألياف الضوئية البحرية.

وتهدف الشركة إلى تطوير الأعمال الرقمية وتعزيز الفرص الاستثمارية في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات من خلال توفير أحدث تقنيات الاتصال والاستضافة ورفع قدرة مراكز البيانات لاحتواء احتياج أسواق آسيا وإفريقيا وأوروبا وبقية العالم.