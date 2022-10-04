ميار كابيتال: نستبعد تكرار سيناريو ليمان براذرز مع "كريدي سويس".. لهذه الأسباب

قال الرئيس التنفيذي لشركة ميار كابيتال عبد العزيز عبدالله النعيم، في مقابلة مع العربية، إن بنك "كريدي سويس" Credit Suisse عبارة عن قنبلة موقوتة حيث يشهد تكرارا للأزمات خلال السنوات الماضية.

وأضاف النعيم، لا أعتقد تكرار سيناريو انهيار بنك ليمان براذرز في العام 2008، مع بنك "كريدي سويس" وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن الملاءة المالية للبنك معقولة، وكذا وضع البنوك بشكل عام في أوروبا وأميركا حاليا أقوى بمراحل من 2007.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميار كابيتال: "أعتقد أن الفيدرالي الأميركي سيستمر في زيادة أسعار الفائدة لحين تراجع التضخم بعيداً عن الأوضاع الاقتصادية في الأسواق".

ويعيش بنك كريدي سويس أياما حاسمة، حيث تسجل تكلفة التأمين على سندات البنك CDS مستوى غير مسبوق.

وهناك ترقب حذر لإعلان البنك عن خطة إعادة الهيكلة، والتي قد تشمل تقسيم البنك وإلغاء آلاف الوظائف.

يحاول الرئيس التنفيذي لكريدي سويس أولريش كورنر، طمأنة الأسواق، موضحا أن البنك لديه قاعدة رأسمالية قوية وسيولة كافية.

وتشير تقديرات دويتشه بنك، لحاجة كريدي سويس لجمع 4 مليارات دولار حتى بعد بيع بعض الأصول لتمويل إعادة الهيكلة، في وقت تتزايد المخاوف من تكرار أزمة "دويتشه بنك" قبل 6 سنوات.